Tak jsem v polovině týdne hleděla v Černé v Pošumaví na Lipno a snažila si představit, kolik tam v té obšírné vodní ploše pluje malých rybích potvůrek. Dozvěděla jsem se totiž právě, že zatím co se vedou debaty, zda jsou candáti v lipenské nádrži ohroženi či ne, na jaře se jich tam z jiker vykulí mraky. Podobně i jiných druhů ryb.

Zuzana Kyselová - váš člověk v Deníku. | Foto: Deník / Redakce

Kdyby se všechen ten ichtyoplankton dožil dospělosti, nebude v jezeře k hnutí, ba co víc, ani by se tam ty ryby nevešly. Jenomže příroda si s nimi poradí a postupně je zredukuje na minimum. A záleží na mnoha okolnostech, kolik ryb vyroste a jak velkých. Rybáři se samozřejmě snaží vykoumat, v čem to vězí, a zkoumají to i odborníci. Ti přišli na mnohé, přesto jednoznačné zákonitosti pořád říci nemohou.