Českokrumlovští sportovní rybáři rybník vylovili, aby byl připraven na další případné zásahy a úpravy.

V létě totiž koupání v rybníce lidem znepříjemnilo a posléze znemožnilo přemnožení larev motolice ptačí ve vodě, které způsobují tzv. cerkáriovou dermatitidu. To je parazitické kožní onemocnění, které se u člověka projevuje vznikem skvrn, puchýřů a zarudnutím kůže, jež velmi svědí. Vyrážka trvá několik dní. Infekční larvální stadia ptačích motolic vylučují vodní plži. A rybník nebyl ani bez sinic. Lesy města Český Krumlov, které mají rybník na starosti, ještě během léta jako protiopatření začaly do rybníka připouštět spodní vodu z drahoslavických rybníků, čímž dost sinic vyplavily. Dalším nařeďováním rybniční vody se její kvalita zlepšila.

„Nechávali jsme si výlov tohoto rybníka naposled,“ říkal po výlovu hospodář rybářského svazu Pavel Šťastný. „Protože městské lesy chtěly, abychom ho vypustili až 11. listopadu.“ Rybník Horní Brána náleží do loveckého revíru Vltava 26 B, takže rybáři vytáhli ven ryby, které rybáři do té doby nevychytali. Kapry, candátky a nějaké ty okounky přestěhovali do horního rybníka Sebevrah, který patří do stejného revíru, takže rybáři, kteří si chtějí zachytat, si to mohou užít tam. „Městské lesy chtějí loviště vyčistit,“ dodal Pavel Šťastný.

„Co se týká dalších opatření,“ řekl Miroslav Štoll, ředitel Lesů města Č. Krumlov, „očekáváme zprávu od pana profesora Randáka z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, kde nám bude doporučeno, jak dál postupovat.“ Město se totiž obrátilo na odborníky Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, Biologického centra Akademie věd v Č. Budějovicích a Státního zdravotního ústavu v Praze, aby jim pomohli problém vyřešit.

„Rybník bude vypuštěný po celou zimu, aby vymrzl,“ vysvětlila Vlasta Horáková, vedoucí městského odboru životního prostředí. „Na univerzitě jsme si objednali návrh opatření, jak celkově zvýšit kvalitu vody v rybníce nejen z hlediska výskytu cerkárií. Tento materiál bychom měli mít k dispozici na konci listopadu a podle toho budeme postupovat. Ve hře je i odbahnění či úprava pobřežních porostů. Uvidíme.“