Ač to v posledních několika hodinách pátka a soboty vypadalo, že Bavorsko nebude mít tak přísné nařízení, sobotní čtvrtá hodina odpoledne všechno změnila. Podle nařízení bavorské vlády mohou denně jezdit jen pendleři vybraných profesí. Všichni ostatní, kdo budou projíždět přes hranice od neděle 14. února a budou mít negativní test a registraci, stejně musejí nastoupit desetidenní karanténu. Tu mohou po pěti dnech ukončit dalším negativním testem.

Denně pendlovat do práce v Bavorsku mohou lékaři, ošetřovatelé a osoby pečující o seniory. Výjimku mají také lidé s bydlištěm a povolením k pobytu v Německu a ti, kdo pracující v oblasti přepravy zboží a další pracovníci v dopravě. Jde také o přepravu poštovních zásilek či nákladů nebo návrat po vyložení nákladu. Také tito pracovníci ale musejí projet přes hraniční přechod s testem ne starším osmačtyřiceti hodin a zároveň musí mít digitální registraci příjezdu do země (tzv. digitální příjezdový formulář; „DEA“).

Od neděle 14. února od 12 hodiny se do práce nedostanou ani řidiči nákladních aut, kteří přes českou hranici přejíždějí osobním autem. Průjezd se všemi potřebnými doklady mají zajištěn pouze řidiči kamionů, kteří nákladním autem přes hranice projíždějí. Pendleři, kteří se mohou denně vracet domů, nesmějí v Bavorsku ani na nákup. Do obchodu mohou jen ti, kteří se stihnou na dobu platnosti opatření nastěhovat do Bavorska. „Všichni s výjimkami ale mohou jet pouze přímou cestou do práce a zpět domů. Jisté v tuto chvíli není ani to, zda mohou pendleři navštívit banku. Dotazů máme spoustu,“ řekla Zuzana Vintrová z Asociace pendlerů ČR.

Výjimku nedostali ani zaměstnanci kritické infrastruktury, do které spadali také lidé z potravinářství či fabrik, kde vyrábějí třeba zdravotnické potřeby. I tito zaměstnanci musejí odjet do Bavorska na dobu platnosti nařízení, nebo zůstat doma v Česku. Při cestách do Bavorska musí mít zaměstnanci od 17. února u sebe potvrzení zaměstnavatele, ze kterého vyplývá, že je jejich činnost nezbytná pro zachování funkčnosti podniku.

V reakci na rozhodnutí se například na hraničním přechodu ve Strážném na Prachaticku začala v sobotu v podvečer tvořit kolona aut s pendlery, kteří chtějí přejet na poslední chvíli bez nutnosti nastoupit desetidenní karanténu