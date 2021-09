Jedná se o první spuštění nové technologie Alpitronic. Pro vysvětlenou – dosud byly všechny rychlodobíjecí stanice E.ONu značky ABB. Stanice má konektory CCS Combo 75 kW, ChadeMo 62,5kW a AC dobíjení 22 kW. Dobíjet na ní tak mohou dvě vozidla zároveň a díky rychlému dobíjení mohou auta před další cestou dobít baterie do půl hodiny.

Stanice je pro řidiče přístupná nonstop. Její obsazenost najdou uživatelé v aplikaci E.ON Drive nebo na webu Mapa stanic a dobíjení | EON Drive (eon-drive.cz). Dobíjet u ní mohou registrovaní i neregistrovaní řidiči v systému E.ON Drive.

Celkem má síť E.ON Drive v Česku už více než 120 dobíjecích stanic. Z toho jen v jižních Čechách je to 35 dobíječek, z nichž jsou čtyři rychlodobíjecí a zbylé AC stanice. Celkem 21 jihočeských stanic z toho počtu postavil a provozuje E.ON a 14 je v tzv. partnerském režimu. To znamená, že si stanici pořídí partner a E.ON ji zařadí do své sítě a spravuje. Chová se tak jako jakákoliv jiná v síti E.ON Drive.

Stanice v Dolním Dvořišti byla postavena v rámci dotačního projektu s názvem Výstavba sítě rychlodobíjecích stanic E.ON, který je financovaný z Operačního Programu Doprava Ministerstva dopravy České republiky.