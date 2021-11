Okamžiky hrůzy zažili návštěvníci, kteří dorazili v sobotní podvečer do Vyššího Brodu. Kemp se zde proměnil v pekelné doupě. Ve chvíli, kdy ono pekelné doupě krátce před šestou hodinou zahalil kouř a dým zápalnic, bylo zřejmé, že pekelníci každým okamžikem přijdou na scénu.

Krampusáci děsili svým zjevem ve Vyšším Brodě. | Foto: Pavel Sojka

O úvodní zahájení se postarala skupina, jež předvedla nevídanou a originální ohnivou show. Krátce poté se ozýval cinkot zvonců a první pekelníci netrpělivě přešlapovali. V okamžiku kdy podmanivým hlasem moderátor Luboš Voráček oznamoval: „Čas se nachýlil, Krampas Lauf přichází mezi vás, vítejte v pekle,“ nejeden smrtelník se začal bát. Neuvěřitelně děsivý nástup předvedla první skupina Dragon Krampus z Českého Krumlova. Ti nastoupili před diváky a v mžiku, jeden do posledního zcela znehybněli. Pravděpodobně na povel jednoho z nich, se všichni rozběhli do stran mezi diváky, kteří zcela vyděšení pištěli a ječeli. Takové antré zřejmě nikdo nečekal. Další pekelníci přijeli z Vlašimi. Ti dle slov moderátora, již 11 let hromadí děti ve vlašimském pekle. Další skupiny dorazily například z Tábora, Ústí nad Labem, či Orlové. Spatřit mohli diváci kromě děsivých stvoření v podobě Krampus, i hexe či padlé anděly. S těmi všemi se mohli diváci po ukončení průvodu setkat a vyfotografovat.