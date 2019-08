Českokrumlovsko – Sběr předmětů na charitativní Kabelkový veletrh je v plném proudu!

Kabelky přinesla do redakce Zdeňka Švédová z Českého Krumlova. | Foto: Deník / Zuzana Kyselová

Dárkyní kabelek je například Zdeňka Švédová z Českého Krumlova. „Daruji kabelky poprvé, loni mi to bohužel uteklo,“ řekla, když přinesla kabelky do redakce Českokrumlovského deníku. Děkujeme!Kdo máte nepotřebné kabelky, dětské knihy či bižuterii připravené, neváhejte a noste je do redakce Českokrumlovského deníku. Předtím ale pro jistotu zavolejte na telefon 602 667 627.