Nové Dobrkovice – Dlouho diskutovaná stavba dobrkovické kanalizace se po dlouhých přípravách blíží.

Silnice se v těchto místech už začíná propadat směrem k Polečnici. | Foto: DENÍK/ Zdeněk Zajíček

Podle místostarosty Josefa Hermanna by se první kopnutí do země mohlo odehrát už na podzim letošního roku. „V září bychom měli vybrat dodavatele stavby a pustit se do práce," sdělil včera Josef Hermann. Změna ale v této souvislosti přijde. Původní plán totiž počítal s tím, že s pracemi se začne směrem od západu, tedy směrem od Kájova. Podle posledních informací tomu bude ale přesně naopak.

„Na základě odstraňování povodňových škod získalo Povodí tři miliony korun na úpravy Polečnice směrem od Busparkingu na Chvalšinské a bylo by škoda této situace nevyužít, když už se v této lokalitě bude pracovat, tak abychom se k pracem nepřipojili," shrnul včera Josef Hermann. Investiční akci už také definitivně posvětili krumlovští zastupitelé minulý týden.

Stejně tak ale vedení Českého Krumlova zvedlo ruce pro zachování výše koeficientu daně z nemovitosti. Tu žádali dobrkovičtí občané opakovaně snížit, ale opět marně.