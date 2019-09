Českokrumlovsko - Kůrovcová kalamita už proniká i na Českokrumlovsko. Lesníci s lýkožroutem intenzivně bojují, ale jeho rozvoj dokáží jen brzdit.

Debata v rámci kampaně Lesů ČR v zasedací místnosti Městského úřadu v Českém Krumlově. | Foto: Deník / Zuzana Kyselová

O tom, co se děje v lesích, informují nyní samosprávy obcí a veřejnost zaměstnanci Lesů ČR v rámci kampaně Lesy pro budoucnost. V úterý v rámci kampaně zavítali do Českého Krumlova. Setkali se se starosty obcí, poté s veřejností, ale zájemců z jejích řad přišlo jako šafránu. Hlavním tématem byl masový rozvoj kůrov-ce a druhové složení lesů pro budoucnost. „Lesní porosty nyní ovlivňují klimatické změny, tedy oteplení,“ řekl Jiří Polák, který setkání uváděl. „Roli hrají dlouhá období nadprůměrných teplot, a to i v neobvyklých obdobích, jiný průběh mají i srážky, které jsou většinou přívalové.A porosty trpí suchem.“