Klatovy – Dovolte, abych se představil. Jsem lékař psychiatrického oddělení Klatovské nemocnice MUDr. Petr Dvořák, Ph.D. Nikoli ve skutečnosti, ale jen na jeden den. Natáčecí den.

Mám totiž to štěstí, že si mohu jako komparzista zahrát v oblíbené kriminálce Policie Modrava, jejíž třetí řadu právě na Šumavě a v Pošumaví natáčí režisér Jaroslav Soukup.

Je konec září, filmaři mají na programu 80. natáčecí den a já jsem v určenou hodinu před klatovským kulturním domem. V igelitce mám dle včerejších instrukcí župan, pyžamo a pantofle, protože kromě doktora prý budu nejspíše hrát i pacienta. Setkávám se s Terezou z castingu a dalšími čtyřmi komparzisty. Od kostymérky fasujeme příslušné oblečení a rázem jsou z nás dva lékaři, záchranář a dvě sestřičky.

„Musíte sundat hodinky, náramky i šperky,“ dostáváme pokyn. Máme jít ještě do maskérny, kde už sedí Filip Tomsa, ale není čas. „Za chvíli musíte být na place, jedeme,“ velí Tereza.

V nemocnici jdeme na plac, točím hned první obraz. „Pane Kiliáne, budete vycházet se sestřičkou ze dveří a pak půjdete doleva. Mezi sebou se bavte polohlasně o medicínských věcech,“ dostávám instrukce od režiséra. „Otevřu ti dveře, ty projdeš, počkáš na mě, a já se tě zeptám, zda jsi už udělala náběry Hošťálkovi ze sedmičky,“ instruuji sestřičku a domlouváme další podrobnosti. Zkouška vyšla na jedničku, jedeme naostro. Bohužel právě projelo nějaké auto, a tak točíme znovu. Zvukař ještě upozorňuje, že musíme ubrat na hlasitosti. Na potřetí se ale zadaří.

NA OBĚD AŽ NAPOSLED

Během chvíle jdu na plac znovu, tentokrát s kolegou lékařem. Dle instrukcí míjíme Soňu Norisovou alias kapitánku Vinickou, jdoucí do nemocnice vyslýchat manžela zavražděné, a jdeme za diskuse o pacientech doprava. „Je to moc do kamery, jděte na druhou stranu,“ instruuje Soukup. Teď už je spokojen.

První obrazy jsou natočeny, a tak se přesunujeme k hlavnímu vchodu do monobloku, kde pokračujeme v natáčení. Jdu spolu se sestřičkou po chodníku směrem dovnitř, přičemž míjíme telefonujícího Tomsu alias Kamila Sedláčka, naproti jdou další komparzisté - záchranář se sestřičkou. Bohužel, natáčení kazí řada faktorů – hluk, vykukující pacienti či nespokojenost režiséra s hercem, a tak celkem pětkrát slyšíme „Stop! Pojedeme ještě jednou!“. Znamená to poklusem zpět a vše znovu. Na pošesté se zadaří, a tak se chopíme svých igelitek a míříme do bývalé chirurgie, nyní opuštěné.

Teď máme jako komparz pauzu. Točí jen opravdoví herci a my čekáme, až nás režisér zase povolá. Už máme pořádný hlad, ale na oběd si musíme počkat, natáčení se protahuje. Konečně je pauza na jídlo. „Měli jste si vzít svačinu, jak jsem vám radila,“ říká nám Tereza, ale pak dodává, že když počkáme, až se nají celý štáb včetně herců, a ještě zbude jídlo, můžeme si ho koupit. Zbylo. Dávám si čínu a posilněn se vracím na plac.

NA PYŽAMO NEDOŠLO

Oba kolegové se převlékají do pyžam, už budou hrát jen pacienty. Já mám zůstat v lékařském, jeden doktor bude pro natáčení ještě potřeba. Střídají se obrazy, natáčím ještě pětkrát. Jednou jdu s deskami z jednoho pokoje do druhého, podruhé dostávám k ruce sestřičku, s níž probírám pacienty, potřetí jdu po chodbě za hlavními hrdiny a povídám si s nemocnými, počtvrté míjím Soňu s primářem, pak mám jít se sestřičkou, ale odběhla si na toaletu, a tak jsem v záběru sám. Natáčení není jednoduché, režisér vše piluje − vše se jede zkušebně a poté se prakticky každá scéna opakuje, mnohé vícekrát. Zvláště obtížné jsou scény, kdy herci jdou po chodbě a kameraman před nimi jede na vozíku. Tam se totiž točí nejdříve obraz a až pak zvuk, a navíc je jasně dané tempo, které není lehké dodržet.

Je to docela náročné a s kolegy z komparzu se shoduji, že hercům, kteří si na rozdíl od nás musí zapamatovat složité dialogy a ještě předvést kvalitní herecký výkon, vůbec nezávidíme. Zvláště obdivuji Soňu, kterou bolí zub, ale jakmile zazní ‚Akce‘, odvede profesionální výkon.

Konečně máme padla. Filmaři balí, zatímco my komparzisté jdeme podepisovat smlouvy včetně GDPR. Za celodenní natáčení dostávám pět set korun a pak už nás filmaři odvážejí zpět ke kulturnímu domu, kde vracím lékařské oblečení.

A to je moje tečka za natáčením. Odhaduji, že výsledkem bude pár vteřin, po které budu na obrazovce vidět. Ale až příští rok, kdy se bude třetí, závěrečná řada Policie Modrava vysílat.