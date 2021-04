Školy a školky se připravují na návrat žáků. Nejobtížnější je pro pedagogy vyřešit, jakým způsobem budou děti testovat. A vláda jim to neulehčuje.

Základní škola Fantova v Kaplici. | Foto: Foto: archiv ZŠ Fantova

V řadě škol v regionu v testování žáků ještě nemají jasno. „Vymýšlíme, jak zvládnout testování, a to hlavně malých dětí,“ přitakala včera ředitelka ZŠ a MŠ Vyšší Brod Vanda Kotálová. „Zrovna jsem našla v mailu další informace a pokyny k testování, takže to budeme už asi pošesté znovu předělávat a vymýšlet. Přitom to potřebujeme dát dohromady, abychom to dali vědět rodičům i učitelům.“ Navíc některé pokyny si protiřečí. „Třeba, že malým dětem mohou pomoci rodiče, ale na druhou stranu by᠆chom do školy neměli nikoho pustit, neboť nevíme, jestli někdo z rodičů není pozitivní, a nemáme právo chtít po nich potvrzení. Prostory nemáme velké, využít altán na zahradě pro testování nelze, protože při nízkých teplotách ty testy nefungují. A to nemluvím o počtu lidí a zachování stanovených rozestupů a podobně.“