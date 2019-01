Frymburk - Ve frymburském hotelu si dnes zájemci o módu užijí společenské šaty a svatební róby.

Módní návrhářka Tereza Sabáčková. | Foto: archiv T. Sabáčkové

Na okamžiky plné krásy a pastvy pro oči se mohou těšit všichni, kdo se vypraví dnes večer do kongresového sálu frymburského wellness hotelu na Benefiční módní přehlídku návrhářky Terezy Sabáčkové. Současně tím podpoříte dobrou věc, neboť výtěžek z módní přehlídky bude předán Dětskému domovu v Horní Plané.

Tereza Sabáčková je ve světě módy pojem. Pro své klientky často vytváří méně formální oděvy – koktejlky, kostýmky i modely pro volný čas. Nezapomíná ale ani na muže. Modely z její dílny obléká řada celebrit: Veronika Nová, Ivana Jirešová, Michaela Ochotská, Vilém Čok nebo Kamil Střihavka. Trošku jsme spolu s ní nahlédli do její dílny.

Jak dlouho se věnujete oděvní tvorbě? Táhlo vás to k ní už od dětství?

Už od dětství jsem šila oblečky na panenky a kreslila princezny v krásných šatech. Asi tak jako každá druhá malá holka. Moje babička byla velmi šikovná a vyhledávaná švadlena a moje maminka zas pro změnu celý život vybírá a dováží látky pro síť obchodních domů . Šicí stroj a vzorky látek u nás byly naprostou samozřejmostí.

Jak jste se k oděvní tvorbě dostala?

Myslím, že mé zázemí z dětství mělo velký vliv na můj budoucí profesní vývoj. Později jsem ale jehlu a niť vyměnila spíš za pastelky a skicák. Studium výtvarného umění na jihočeské univerzitě mi navíc rozšířilo pohled na módu i o výtvarný, umělecký rozměr.

Co ze své dílny představíte ve Frymburku? Bude to kolekce na určité téma?

Ve Frymburku představím zbrusu novou kolekci společenských šatů pro nadcházející plesovou sezónu. K vidění bude linie od malých černých až přes společenské róby. Perličkou na závěr pak svatební šaty. Autorská kolekce vzniká průběžně, řádově několik měsíců, od prvotních podnětů, vizí v hlavě, přes tvorbu skic, výběr látek až k závěrečné realizaci. Při tvorbě mě ovlivňuje řada různých faktorům jako nálada, nějaký fenomén ve společnosti, motivy kolem. V neposlední řadě i aktuální trendy. Důležité je mít oči i srdce neustále dokořán všemožným podnětům.

Jaké jsou vaše oblíbené materiály?

Zbožňuji tyl, krajku nebo zajímavě plasticky řešené látky. Baví mě ručně dotvářené aplikace. Malba na látku, štras, peří, výšivky. Což je také charakteristickým znakem modelů, které navrhuji. Často používáme rovněž satén a šifon. Ale výběr materiálu je také hodně o kombinaci barev a zajímavých vzorech. Proto miluji netradiční barevné kombinace a vzory na hedvábí a bohatě zdobené látky z Dubaje, kde látky pro své kolekce často vybírám.

Odkud budou modelky na páteční přehlídce?

Na přehlídku přijala pozvání řada mých stálých modelek i kamarádek, s kterými pravidelně spolupracuji. Mezi známějšími tvářemi mohu jmenovat herečku Evu Čížkovskou, která přehlídku také moderuje, Nikol Moravcovou nebo Gabrielu Dvořákovou.

Pouštíte se i do jiných charitativních projektů jako je tento pro Dětský domov v Horní Plané?

Náš ateliér se svou aktivitou v módním světě vždy snažil také pomáhat, a to řadě nadacím. V minulosti jsme spolupracovali s Kapkou naděje, kde se v průběhu několika let povedlo předat okolo 250 000 korun. S nadací Paraple, nadací Lejly Abbasové Asante Kenya nebo regionální Arpidou.