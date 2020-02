Velkou škodu napáchal orkán Sabine v některých lesních lokalitách v regionu. V krumlovských městských lesích škody dosáhly čtvrtiny roční těžby dřeva.

Zákaz vstupu kvůli nebezpečí úrazu platí i pro českokrumlovský městský park. | Foto: Deník / Zuzana Kyselová

Krumlovští lesníci na nic nečekají a zahajují práce v polomech. Jako první je rozjíždějí v okolí Přední Výtoně. Město Český Krumlov totiž vlastní 1300 hektarů lesa, které se rozkládají od Českého Krumlova až po zmiňovanou Přední Výtoň. „Škody dosáhly 25 procent roční těžby,“ informoval Miroslav Štoll, jednatel společnosti Lesy Města Český Krumlov. „Musíme polomy zpracovat do jednoho a půl měsíce, aby se nám do toho nedostal kůrovec. Proto dnes nastupuje harvestor v lokalitě u Přední Výtoně, příští týden přijede druhý, abychom to zvládli.“ V krumlovských městských lesích jsou nejpostiženější tři lokality – Dubík, Kostnice a právě Přední Výtoň.