Zásobit se vánočními dekoracemi se můžete do soboty v domě kultury v Loučovicích. Nepřeberné množství ozdob, svíček, vánočních postaviček, větví a všeho potřebného k vytvoření vlastních dekorací tam je k dispozici od zahradnictví Halka.

Tvoření a prodej vánočních dekorací v loučovickém domě kultury. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Ve čtvrtek do domu kultury navíc řicházeli zájemci na tradiční vánoční tvoření, kdy si všichni zájemci mohli přijít vyrobit vlastní vánoční dekorace a aranžmá. Zelené chvojí bylo k dispozici. Prodej vánočních dekorací potrvá do 26.11. V pátek od 9 do 17 hodin a v sobotu 26.11. od 9 do 12 hodin.