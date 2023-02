Na velký nákup, na kterém kupuje do zásoby třeba trvanlivé mléko, maso nebo právě těstoviny, jezdí zhruba jednou za čtrnáct dnů. „Než vyrazím, projdu si všemožné slevy na jednom nákupním webovém portále, a podle toho se rozhodnu, kde nakoupím. U nás máme snad všechny velké supermarkety, ale jsou na různých stranách města, tak si počítám, kam se mi vyplatí dojet. Ušetřit stovku a najet třicet kilometrů navíc, to smysl nemá.“ Za velký nákup dá kolem dvou a půl tisíce korun, bez slev by to bylo zhruba o třetinu víc. „Už vůbec nenakupuji bez slevových aplikací nebo karty daného obchodu, na tom se dá ušetřit hodně.“

Ale i když obrací každou korunu, nekupuje to nejlevnější, co obchody nabízí, šidit dítě nechce hlavně na jídle. „Hlavně u ovoce a zeleniny jsou teď ceny opravdu brutální. Kilo jablek za padesát korun nebo mandarinky za šedesát, to je postavené na hlavu. To radši nakoupím zelí a mrkev a dělám doma salát. Ale když mají někde něco v akci, jako třeba cherry rajčata, které moje dítě miluje, tak jich koupím i deset balíčků.“

Jedině ve slevě kupuje také prášek na praní, šampony nebo velké balení toaletního papíru. Ale vždycky si vybírá ty nejkvalitnější. „Peru v Arielu, ten podle mě pere skvěle, a tak si pokaždé počkám na slevu za to největší balení, to ušetřím třeba i tři stovky,“ vysvětluje.

I když je Alena Králová samoživitelka, na přídavky na dítě nemá nárok, protože společně s výživným má příjmy kolem 30 tisíc měsíčně. „To je podle státu víc než dost, i když žijeme z výplaty do výplaty a nedaří se mi ušetřit ani korunu. Je to neskutečný nápor na psychiku. Ale nemám nárok ani na příspěvek na bydlení,“ svěřila se. Sice dá za byt polovinu svých příjmů, přičemž většinu z toho tvoří hypotéka, ale na pomoc nedosáhne. „Prý to berou jako moji vlastní investici do budoucna. Já pracuju, snažím se zajistit sebe a dítě, ale když jsem se byla na úřadě zeptat, jestli bych neměla nárok na nějaký příspěvek na bydlení, tak mi řekla paní na přepážce, že ne.“

Pracovnice jí dokonce poradila, jak na stát „vyzrát“. „Že prý ať byt prodám, peníze utratím a jdu bydlet do nájmu, to že by mi platili. V tu chvíli jsem nevěděla, jestli se mám začít smát, nebo brečet.“ A tak bude dál koukat po slevách. „Když jsem v obchodě, jiné než ty barevné cenovky u akčního zboží už ani nevidím,“ uzavřela samoživitelka se smíchem.