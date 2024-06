„Dvě mladé samice zpětně šlechtěného pratura měly původně odjet z Nizozemí, kde se narodily, do Dánska. Z převozu však na poslední chvíli sešlo a divoká zvířata tak tráví zbytečně měsíc za mřížemi v uzavřené karanténní stanici,“ přiblížil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která koordinuje chov praturů v České republice a pro Novohradskou rezervaci už bezplatně poskytla dva býky těchto divokých turů. „Také samicím chceme zajistit nový domov v Novohradských horách, v nedávno založené rezervaci velkých kopytníků. Pokud by se nám nepodařilo získat finanční prostředky na nákup zvířat do soboty, musely by pratuří samice znovu absolvovat náročný odchyt a další měsíc ve stresujícím prostředí karantény.“

To se naštěstí, jak se ukázalo, nestane. Lidé, kterým není lhostejný osud těchto nešťastných zvířat, začali posílat peníze krátce po zveřejnění výzvy. „Díky rychlosti darů tak dvě pratuří slečny uvidí už za několik dní místo mříží a umělého světla zářivek rozkvetlé pastviny Novohradských hor pod modrou oblohou,“ ocenil pomoc veřejnosti, za kterou všem děkuje, Dalibor Dostál. Poslední detaily o možnostech převozu získali čeští ochránci přírody z Nizozemí ve středu 26. června kolem poledne, sbírku po třinácté hodině vyhlásili. Druhý den navečer už bylo vybráno 98 % potřebné částky.

Pratuři v Novohradských horách založí novou genetickou linii

Samice z Nizozemí, které jsou nepříbuzné dovezeným býkům, založí v Česku novou genetickou linii. To je důležité proto, aby zvířata v chovu dlouhodobě nedegenerovala. Pastva praturů a divokých koní pomůže v Novohradských horách chránit pestré prostředí pro květiny, motýly, ptáky a další skupiny organizmů.

Ochranářská společnost Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

Projekty návratu a ochrany velkých kopytníků podporuje Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV 21, Záchrana a obnova krajiny, dále společnosti Nadace Kooperativa, Nadace Qminers, Nadace Benetheo, JRD, Accace, ČEPS, Carborundum Electrite, Amanita Design, Linde, Semix, ProfiG2, Bird & Bird, Nadační fond rodiny Orlických, Printwell, Delta Light Czech, Bříza & Trubač, advokátní kancelář, Zelená domácnost, Vertue, Pro živou zahradu, JK Jitka Kudláčková, Nadace ČEZ, Megabooks CZ, Net4Gas, Pivovar Zubr, Cestovní kancelář Periscope Skandinávie, Hotelová škola Poděbrady, Operační program Životní prostředí, Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Město Milovice, Město Benátky nad Jizerou, American International school ve Vídni, milovická Mateřská škola Kostička, sdružení Přátelé a rodáci Milovic i veřejnost.