Český Krumlov - Čím dál více ožívá kaple na Křížové hoře. Přístupná je pro návštěvníky i v zimě. Nejvíc ale ožije, až se jí vrátí hlas v podobě nového zvonu.

Do zvonice kaple na Křížové hoře nad městem by se měl zvon po více než 70 letech vrátit již letos k podzimu. Momentálně běží sbírka na výrobu zvonu a jeho instalaci do kaple. „Předpokládám, že náklady dosáhnou zhruba 200 000 korun,“ odhaduje Dalibor Uhlíř, který sbírku inicioval a pečuje o kapli spolu s Věrou Petrovičovou z čirého nadšení. Do sbírky můžete přispět buď přímo v kapli nebo elektronickou cestou na sbírkový účet.



Roky osiřelá a pustnoucí kaple je díky zmiňované dvojici nadšenců postupně zvelebována. Do úpravy jejího okolí se pustilo i město.



„Letos bychom chtěli upravit cestu, která vede nahoru, aby byla schůdná,“ sdělil místostarosta Českého Krumlova Josef Hermann. „Je vyprojektovaná až ke kapličce v zatáčce. Potřebujeme tam ale ještě směnit pozemky, protože cesta vede i po části soukromého pozemku. V rozpočtu máme na opravu připraveno, a to včetně odvodnění, zhruba 1 200 000 korun.“

Cesta pak bude zajištěna proti erozi, ale pro automobily bude dál neprůjezdná. „A určitě nebude asfaltová,“ ujistil Josef Hermann. „Do konce doby vegetačního klidu ještě vykácíme zbývající nálety dřevin, které brání ve výhledu z Křížové hory,“ řekl Josef Hermann. „A budeme udržovat již upravený terén, aby zase nezarostl. V budoucnu se město bude snažit vyřešit příjezd ke kapli zezadu od Slupence, aby ji v případě potřeby bylo možné zásobovat.“ A časem pravděpodobně doplní nějaký mobiliář, například lavičky.

Přispět na nový zvon kaple na Křížové hoře můžete na účtu:

4865507319 / 0800

Variabilní symbol: 2018

K. symbol: 0379



Nebo do kasičky přímov kapli