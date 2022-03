Sbírku inicioval Volodymyr Fadějev z Vyššího Brodu, který sám také u sebe doma sbíral. "Město se sbírkou pomohlo, předali jsme čtyři plná auta s károu a dvě dodávky materiální pomoci," doplnil místostarosta Vyššího Brodu Jan Straka. "Hlavně přikrývky, spacáky a karimatky a hygienické potřeby." Navíc sbor dobrovolných hasičů uvolnil deset tisíc korun a zakoupil za ně potraviny.

Jak pomoci Ukrajině: Konají se benefiční akce i sbírky

Ubytování pro případné uprchlíky z válečné zóny nabídli sami někteří podnikatelé z Vyšebrodska. „Příslib dal také cisterciácký klášter,“ řekl Milan Zálešák.

Město se chystá Ukrajině pomoci i finančně. V pondělí se na tom shodla rada města. „Zastupitelstvu doporučíme ke schválení vyšší částku,“ dodal starosta. „Máme také nějaké peníze pro případ krizového řízení města. Pokud dorazí do Vyššího Brodu nějací občané z Ukrajiny, budeme jim samozřejmě k dispozici a pomůžeme.“

Vše o jihočeských sbírkách

na pomoc Ukrajině ZDE.

Věci do sbírky, která je soustředěna do prostor českokrumlovské městské policie, přinášejí také Krumlováci. Sbírku organizuje skupina v Krumlově žijících Ukrajinců. Darované věci třídí a v úterý nakládali dvě dodávky, které vyrazily směr Ukrajina.

Jaderný úřad zahltily dotazy na protiatomové kryty. Víme, kde jsou ty jihočeské

„Chtěli jsme pomoci,“ řekla Rozárka Schwarzová, která pochází z Ukrajiny a v Krumlově žije již 29 let. „Musíme něco dělat. Začali jsme balit věci, které lidé z Ukrajiny potřebují. Zjistila jsem, že to dělá několik igelitek, ale těmi moc nepomůžeme. Proto potřebujeme pomoc dalších lidí, pomoc Krumlova. A už to jelo.“ Oslovili město a sbírka se rozjela. Prostory městské policie se rychle plnily darovanými spacáky, dekami, zdravotnickým materiálem, hygienickými potřebami a podobně. V úterý pak do aut nakládali celé rodiny místních Ukrajinců a přátelé. Na hranicích se sbírka přesune do jiného vozidla a zamíří do nitra Ukrajiny.

Nicméně krumlovská sbírka pokračuje dál. „Prodlužuje se do odvolání,“ potvrdila Rozárka Schwarzová. Žádoucí jsou také termoprádlo, dětské pleny, lékárničky, dalekohledy, čelovky, svítilny i vysílačky. Především ale zdravotnický materiál pro zraněné.