Díky běžcům a divákům prvního oficiálního ročníku svatomartinského charitativního běhu Krumlovská jedenáctka, který se konal v neděli 10. listopadu na Horní Bráně v Českém Krumlově, se zaplatí přes padesát hodin osobní asistence pro děti a seniory navíc.

Dobročinný běh na podporu osobní asistence ICOSu, Krumlovská jedenáctka 2019. | Video: Deník / Zuzana Gabajová

Nová dobročinná tradice tak, zdá se, pevně zapustila kořeny. Běh Krumlovská jedenáctka totiž vynesl krásných 22 tisíc korun. „Jsou to zejména dary, které lidé při registraci nebo na místě dávali do kasičky, plus výtěžek z prodeje triček a od Pepy Haláčka od běžců,“ vyčíslil Tomáš Zunt, šéf ICOSu, o.p.s. „Hodina osobní asistence stojí v průměru čtyři sta korun, takže to je více než padesát hodin asistence pro děti či pro seniory navíc.“