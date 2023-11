Sedmnáctiletá Kristýna Kedrová z Českého Krumlova zvítězila za dívky v anketě Dítě Česka. „Výhra mě šokovala, chvíli jsem to musela zpracovávat,“ přiznává dívka.

Kristýna Kedrová, která vyhrála anketu Dítě Česka, měla možnost setkat se s prezidentem Petrem Pavlem. | Foto: Archiv UNICEF

Jak soutěž funguje? Zjednodušeně z přihlášených nadaných dětí, které se věnují různým aktivitám, jimiž pomáhají jiným lidem nebo například životnímu prostředí, účastníky vybere UNICEF a porotci dále bodováním zvolí vítěze, jednoho chlapce a jednu dívku. Kristýnu Kedrovou nominovala její maminka. „V době, kdy poslala moji přihlášku, jsem prožívala složité období, kdy jsem byla hrozně demotivovaná. Myslím, že mi tím chtěla ukázat, že moje činnost má smysl,“ říká Kristýna Kedrová a má radost: „Nominace mě hodně potěšila a jsem jí za to moc vděčná.“ S výhrou prý nepočítala. „Z pohovorů jsem znala většinu finalistů ankety a jejich angažovanost v rozmanitých oborech mě fascinovala,“ vysvětluje své překvapení.

Aktivní, především v souvislosti se vzděláváním a moderními technologiemi, je ale i ona sama. Vytvořila totiž výukovou hru na vyjmenovaná slova ve vzdělávacím programu Minecraft Education, který se dá stáhnout zdarma. „Je to příběh pravěkého chlapce, který se zranil při lovu mamutů, a pouze dítě, které zná vyjmenovaná slova, ho může zachránit,“ přibližuje příběh hry její tvůrkyně. Pracovala na ní, než byla spokojená, rok. „Nejtěžší na tom bylo čekání na inspiraci, jak které písmeno pojmout a jak to celé propojit,“ prozrazuje. Hru původně studentka gymnázia Český Krumlov připravovala pro svého mladšího bratra. Jeho reakce pro ni pak také byla nejcennější. „Jeho zaujetí a rozzářené oči, když hrál finální verzi, mě přesvědčila, že to mělo smysl,“ vypráví Kristýna Kedrová, které se nakonec povedlo docílit toho, co chtěla. „Aby vyjmenovaná slova nebyla spojena s nudným a pro některé děti náročným drilem, ale se zábavou,“ líčí svůj záměr.

Ke hře Minecraft se dostala díky svému bratrovi. „Je jeho velkou vášní a díky tomu se dostal na finále soutěže Minecraft Cup pořádaného v budově Microsoftu, kam jsem s ním měla možnost jet. Tam jsem si poslechla spoustu zajímavých přednášek právě o Minecraft Education, který mě naprosto nadchl,“ vypráví svůj příběh Kristýna Kedrová. Tamtéž se dozvěděla také o Studentském trenérském centru STC Microsoft, jehož členkou se nakonec stala a prostřednictvím něhož se mohla v Microsoft Education realizovat. Co se vlastně rámci tohoto vzdělávacího programu učí? „Na pravidelných týdenních webinářích se dozvídám novinky ze světa IT a nejen to. Kromě toho pracujeme na projektech a účastníme se konferencí a různých vzdělávacích akcí,“ objasňuje Kristýna Kedrová.

Iniciativní dívka se dlouhodobě snaží o modernizaci stávajícího školního systému. „Od té doby, co jsem do něj nastoupila,“ upřesňuje děvče, které se vzdělávalo celou základní školu individuálně jako tzv. domškolák. „Takže byl tento nástup daleko později než u jiných dětí,“ dodává. Vzdělávání doma považuje za cennou zkušenost. „Při individuálním studiu jsem měla podporu respektujících učitelů ze ZŠ Březová a doma jsem mohla využívat nejnovější moderní technologie a vzdělávací aplikace při studiu. Díky tomu mám porovnání a motivaci pokusit se změnit, podmínky dětí při výuce k lepšímu,“ tvrdí gymnazistka.

Nad tím, co přesně se musí ve školní výuce upravit, si láme hlavu prý už dlouho. „Podle mě je nutnost změnit zastaralou, ale stále používanou frontální výuku spojenou pouze s tím, že dítě tiše sedí a poslouchá na více zážitkovou respektující výuku, kde se propojí výklad s prožitkem, ať už by šlo o výukovou hru na tabletu, počítači nebo puštění videa, prostě jakékoliv zábavné zapojení žáka,“ myslí si Kristýna Kedrová a dodává: „Vím, že to pro učitele znamená víc práce při přípravě hodin, ale věřím, že se to vrátí tím, že se děti budou na hodiny těšit.“

Výherkyně ankety se také účastní tzv. Roadshow pro školy. „Je to série akcí, které jsou pořádány v krajských městech po celé České republice a které mají za cíl v podstatě vzdělávat učitele,“ přibližuje, o co jde, Kristýna Kedrová, kterou tam najdete ve stánku společnosti Microsoft. „Takové a jiné podobné vzdělávací akce si vždy užívám, je krásné vidět, když mají učitelé zájem se něco nového přiučit, něco změnit,“ chválí si děvče, které má za úkol odpovídat na dotazy o Minecraft Education.

Kristýna Kedrová má talent na moderní technologie. „Mým hlavním zájmem ale nikdy nebyly technologie jako takové, jako spíš to, jak se dají využít ke vzdělávání,“ upřesňuje vítězka ankety a pokračuje: „Ať už to bylo na základní škole, kde jsem si měla možnost používat brýle na virtuální realitu nebo si například vypitvat žábu díky aplikaci na tabletu, nebo i dnes, kdy na přednáškách, které mám občas čas poslouchat právě na akcích jako je Roadshow.“ Vidí stále nové možnosti, které technologie přináší. „Lidé o nich často nemají ani tušení. Myslím si, že (technologie) mají neuvěřitelný potenciál a problém je, že ho buďto lidé nevidí, protože nemají ty informace, ale někdy i proto, že někteří lidé nejsou ani ochotní ho využívat naplno,“ říká.

Dále ji zajímá díky dokumentu Davida Attenborougha Život na naší planetě, který na ni udělal dojem, ekologie a téma udržitelnosti. „Myslím si, že dnešní doba nám nabízí spoustu možností, ale i hrozeb a když člověk bude jen sobecky brát, povede to jenom k jeho zkáze, což předvídal právě i pan Attenborough,“ uvažuje a dodává: „Naštěstí mi přijde, že mladí lidé už mají moderního člověka spojeného ne jen s technologiemi, ale i s ochranou naší planety. Tak to tedy alespoň mám já.“

Kristýna Kedrová mimo jiné vyhrála dopoledne s prezidentem Petrem Pavlem na Světový den dětí, který připadl na pondělí 20. listopadu. Setkání s hlavou státu považuje za obohacující zážitek. „Společně s druhým vítězem Matějem jsme diskutovali s panem prezidentem o výsledcích průzkumu Česko - země přátelská k dětem a snažili se mu do něho vnést pohled dítěte,“ vzpomíná.

Kde se v budoucnu Kristýna Kedrová vidí, zatím neví. „Je to pro mě velké neznámo, protože před rokem bych si nedokázala ani představit, kde budu dnes, natož abych plánovala, jaké si určím povolání na zbytek života,“ přemítá Kristýna Kedrová a uzavírá: „Jak už jsme se bavili s panem prezidentem, 41 procent dětí chce žít jinde než v České republice, což vůbec není špatně, když se poté vrátí s nově nabitými zkušenostmi z ciziny. Takže uvidím, kam mě život zavede a jsem odhodlaná užít si to naplno, protože ať už to bude cokoliv, určitě to bude stát za to.“