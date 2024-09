„Dnes je to úplně jiné, teď takový strach nemám,“ sděluje v klidu Oldřich Pelikán z místní části Klenovic na Táborsku. Na Ovčíně prý žije s manželkou už téměř 30 let. „Teď už jsme informovaní, to dříve neexistovalo. Náš starosta se stará, hasiči čerpají vodu, všechno se řeší včas,“ vypráví jednaosmdesátiletý senior.

Zažil tu v dvoupatrovém domku prý všechny rozmary řeky Lužnice a tentokrát jí nenechá nic, co je jeho srdci drahé. Deník s ním hovořil v neděli 15. září odpoledne, při zásahu místní jednotky SDH Klenovice. „Pocházím z Prahy, ale tady žiji od roku 1997, zažil jsem tu všechny velké povodně,“ pokračuje.

Voda byla nejvíc po kliky

Přízemí jeho bílého domku živel zaplavil opakovaně, nejhorší to bylo v roce 2002. „Nejvíce se nám dostala voda do baráku po kliky. Připravoval jsem si to tady na důchod, povodně tehdy přišly těsně potom, co jsem vymaloval špajz,“ uvádí Pelikán.

Tehdy prý tekla voda zároveň s mostem vedoucím přes řeku Lužnici na Rybovu Lhotu. „To bylo opravdu jiné než teď. To byla přímo hrůza, voda tekla všude,“ porovnává.

Pro případ nouze mají sbaleno. „Máme připraveny tašky jako evakuační zavazadla, kdybychom náhodou museli pryč. Zvířata už nemáme žádná, takže jsme nemuseli řešit žádné další zabezpečení. Manželka hlavně vynesla nahoru fotografie, aby se nezničily. Posledně, v tom roce 2002, jsme totiž přišli o fotky po mojí máti, z toho jsme se poučili,“ naznačuje Pelikán.

Záplavy považuje za daň, že může obývat kouzelné místo. „Je to daň za to, že žijeme u řeky. Jinak je tu krásně a pohoda, a teď přichází povodně po dlouhé době,“ upozorňuje. Úklid před 22 lety Pelikánovým trval dva měsíce. „Tehdy nešel proud, teklo to dovnitř pomalu a ze všech stran, protože tu nebyla ta povodňová hráz a stejně tak pomalu to mizelo a vysychalo,“ dodává senior.

Opatření pomáhá až do tří metrů

Protipovodňovou ochranu samoty Ovčín v klenovickém katastru se podařilo realizovat v roce 2017 i díky dotacím z EU, konkrétně programu rozvoje venkova za necelých sedm milionů. Podle starosty Lubomíra Turína je koncipována až na třímetrovou vodu a vystavěla ji společnost Eurovia. „Úprava zahrnovala nejen ochranou hráz a zeď se zábradlím ale i rekonstrukci vedlejší komunikace. Součástí byla i nově vybudovaná kanalizace osazená zpětnou klapkou,“ upřesňuje starosta.

Řešení je funkční a mnohokrát už pomohlo místním před lokální povodní.