Zdroj: Deník

Jak uvedla jeho zakladatelka Pavla Vachová, slavnostně otevřen byl na jaře roku 2018. „Cílem projektu mělo být vytvoření zázemí pro společné setkávání našich seniorů a aktivní využívání jejich volného času,“ řekla.

Dodala, že v současné době má klub 50 aktivních členů. Scházet se měli senioři zhruba čtyřikrát do týdne, a to nejen při přednáškách či tvůrčích činnostech, ale také jen tak u kávy. „Realita byla ovšem taková, že aktivity byly stále častější. V klubu se naši senioři schází pravidelně každý týden a k tomu jsou hojně využívány i společné plánované organizované akce všeho druhu. Mnoho akcí se stalo tradičními, například jednodenní autobusové výlety, posezení s hudbou, koncerty nebo rehabilitační a rekondiční cvičení,“ uvedla Pavla Vachová.

O to hůře dle jejích slov nesou veškerá nařízení související s pandemií koronaviru. „Před vypuknutím pandemie se měsíčně v klubu setkávali u různých akcí třeba i osmkrát měsíčně. Teď to nejde. Seniorům se stýská po společném popovídání si,“ řekla.

Činnost klubu to ale i tak nezastavilo, v omezeném provozu funguje dál. Tou v poslední době nejpovedenější akcí byla dle slov Pavly Vachové tak zvaná ‚Sladká chvilka‘. „Společně jsme upekli velké množství různých druhů sladkého i slaného pečiva, nakoupili jsme ovoce a nápoje a rozvezli je osamoceně žijícím seniorům,“ přiblížila událost.

Dodala, že pro velký úspěch následovalo ‚Vánoční překvapení‘. „Mnoho seniorek a dobrovolníků z řad občanů nám doneslo napečené vánoční cukroví, ovoce i nápoje. Do akce se tentokrát zapojily i děti z místní základní a mateřské školy, které vytvořily přáníčka,“ dodala Pavla Vachová, která je také vedoucí pečovatelské služby.

Co jí na práci se seniory těší nejvíce? „Jejich elán a chuť do života, pozitivní náhled na život a velká míra optimismu. My všichni z klubu už se tak velmi těšíme na to, až se zase budeme moci znovu pravidelně scházet a vymýšlet nové akce a společně trávit svůj volný čas,“ řekla na závěr.