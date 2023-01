„Ve 21. století je péče o fyzické potřeby seniorů naprostý základ,“ říká ředitelka kaplického zařízení Vladimíra Holczerová. „Nyní, kdy se už umíme dobře postarat o naše seniory po této stránce, je čas zaměřit se na to, co prožívají. I z toho důvodu jsme v Domově pro seniory Kaplice začali pracovat s Koncepcí biografické péče, v profesní hantýrce zvané biopéče. Každý během života nabudeme množství zkušeností, vybudujeme si zvyky a rituály, oblíbíme nebo naopak zprotivíme si určité věci. To vše, plus námi prožité události, utváří náš životní příběh a pohled na okolní svět. My s těmito příběhy a libostmi či nelibostmi našich klientů aktivně pracujeme.“