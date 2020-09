V sobotu krátce po 13.hodině přijali informaci policisté od oznamovatelky, že pohřešuje svou kamarádku (77). Podle policejního mluvčího Miroslava Doubka žena s kamarádkou vyrazila na houby okolo desáté hodiny dopolední od parkoviště na Jeleních Vrších na Prachaticku a do domluveného poledního srazu se nevrátila. Vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu měla o ni kamarádka obavu. Mobilní telefon u sebe pohřešovaná neměla.

"Na místo okamžitě vyjela hlídka volarských policistů. Dále byl povolán psovod se služebním psem a rovněž informována horská služba.Než se mohla rozběhnout velká pátrací akce, volarští policisté situaci vyřešili. Policistka z hlídky zůstala s oznamovatelkou a vyčkávala na příjezd psovoda a horské služby. Její kolega díky dobré místní znalosti projel nejbližší okolí a seniorku našel," popsal mluvčí.

Žena byla zraněná na ruce a stěžovala si na bolest v kotníku. "Cestou prý několikrát upadla. Policista ji dovezl zpět na parkoviště, kde si ji do své péče převzal člen horské služby. Opětovně připomínáme všem houbařům, a to nejen těm dříve narozeným, aby nepřeceňovali své síly a možnosti a do košíku na houby si vždy přibalili svůj plně nabitý mobilní telefon," apeluje mluvčí.