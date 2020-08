Od čtvrtečního do pátečního večera vyšetřily laboratoře v regionu 302 suspektních vzorků a jeden vzorek od samoplátce. Z celkových 303 vzorků bylo 16 pozitivních. K nemocným přibylo osm žen a osm mužů.

„V devíti případech šlo o kontakt s potvrzeným případem v rodině. Dvě osoby se infikovaly na léčebném pobytu ve Františkových Lázních, jedna na dovolené v Chorvatsku a jedna na venkovním koncertu. Nově onemocněl také volejbalista, který se nakazil v Příbrami. Zdroj dalších dvou nových případů ještě zjišťujeme. Musím upozornit na fakt, že tento týden jsme zaznamenali již několikátý případ, kdy se Jihočeši nakazili na léčebném pobytu ve Františkových Lázních. Chtěla bych požádat ty, kteří cestují do těchto západočeských lázní o obezřetnost,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Vzhledem ke každodennímu značnému nárůstu nových případů v posledních dvou měsících jihočeští hygienici doporučují preventivní nošení roušek především v uzavřených místech s větší koncentrací lidí kvůli ochraně osob v rizikových skupinách.

Nejvíce případů je na Českobudějovicku

Ze stávajících 220 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 72 na Českobudějovicku, 42 na Strakonicku, 33 na Táborsku, 26 na Písecku, 19 na Jindřichohradecku, 17 na Prachaticku a 11 na Českokrumlovsku.

Z hlediska relativního výskytu, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si jižní Čechy ještě stále udržují s 98,43 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k páteční 18. hodině) pozici regionu s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR. Byť už jen velmi těsně před Královéhradeckým krajem.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 27 000 osob. V povinné karanténě se k páteční 18. hodině nacházelo 300 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se v pátek zvýšil o jednoho na celkových 6 298,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Kam na test

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů. Laboratoř Nextclinics znovu testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab už testuje také v Českém Krumlově.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v pátek večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 298 žen a 336 mužů. Z celkových 634 dosud potvrzených případů je 150 z Českobudějovicka, 111 z Prachaticka, 98 ze Strakonicka, 97 z Táborska, 67 z Písecka, 65 z Jindřichohradecka a 46 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 37 dětí ve věku do 14 let. 136 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 118 v kategorii od 25 až 34 let, 96 v kategorii od 35 do 44 let, 98 v kategorii od 45 do 54 let a 72 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 77 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.