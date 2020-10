Co se týká infekčních pacientů, je momentálně hlavní úlohou českokrumlvoské nemocnice léčit především jihočeské pacienty nakažené žloutenkou. Těch je v Krumlově hospitalizováno pětapadesát.

Pacienty s covidem propouští domů nebo putují na hospitalizaci do krajské nemocnice. „Pouze na ARO zůstává jeden pacient s COVID-19, kterého léčíme už z dřívějška,“ sdělil ředitel nemocnice Jindřich Florián. V personálu je osm zdravotníků nemocných covidem, několik dalších čeká na výsledek testů. To je na malou nemocnici našeho typu docela dost.“ Nemocnice v Českém Krumlově má 420 zaměstnanců, z nich více než 300 zdravotníků. „Doufám, že pacienti se žloutenkou nebudou v naší nemocnici dlouho, do dvou týdnů by snad jejich hospitalizace mohla skončit,“ uvažuje ředitel.

Českokrumlovská nemocnice v současnosti poskytuje péči jihočeským pacientům s hepatitidou a nemocné COVID-19, kteří potřebují hospitalizaci, předává krajské nemocnici. Až epidemie žloutenky opadne, vytvoří dvě stanice o kapacitě 60 lůžek pro nemocné koronavirem. Nicméně ten se nevyhýbá ani personálu nemocnice. Proto by nemocnici velmi pomohlo, kdy by se ozvaly sestřičky nebo lékařky, které dříve pracovaly ve zdravotnictví nebo momentálně nejsou tolik vytížené, jež by mohly pomoci.

„Už se nám takto několik sestřiček a jedna lékařka přihlásily,“ říká Jindřich Florián. „Pracují na dohodu nebo na polovinu úvazku. Byli bychom vděční, kdyby se nám přihlásily další.“ Krumlovská nemocnice už také musela přistoupit k odkládání některých operačních výkonů. „Snažíme se je ale omezovat co nejméně,“ ubezpečuje Jindřich Florián. „Pomoc dalších zdravotníků je tedy vítaná. Stejně jako všichni se obáváme, aby se měl o nemocné kdo starat.“