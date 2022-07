Šťastné maminky přiblížily exkluzivně tento den i našim čtenářům. Sabina bydlí s přítelem v bytě a Verunka je jejich první miminko. I Adriana s manželem žije také v bytě v krajském městě a na sestřičku už doma čekal tříletý bráška Marek.

Termíny porodu odhadli lékaři na 6. a 9. června. Ony se však v budějovické porodnici potkaly právě v jeden den. „Když jsme jeli do nemocnice, už jsem věděla, že tam ségra bude,“ usmívala se Sabina. „Sestru jsem totiž o cestě informovala smskou. Že je i ona na cestě, už jsem si nestihla přečíst, právě mě přijímali,“ vysvětlila Adriana.

Velké překvapení

Mladší z žen myslela, že ji zdravotníci pošlou domu s tzv. poslíčky. „Termín porodu jsme měly se ségrou pouze o tři dny od sebe, ale i přes to bych nečekala, že se potkáme v porodnici a budeme rodit ve stejný den a téměř stejnou hodinu,“ podivuje se stále Sabina.

Terezka a Michalka jsou první dvojčátka v kraji. Narodila se v Budějovicích

Po kontrole doktorka Tereza Kutová Adrianu poslala pro věci k porodu. „To už ale byla na monitoru připojena také moje sestra. I já si myslela, že to u ní budou jen poslíčci, že se sejdeme i na porodním sále jsem vážně nečekala,“ vysvětlila.

Rodinné pouto i společní kamarádi

Podle Sabiny mají vzájemně dobrý vztah. „Dříve jsme se scházely častěji, ale od jejího prvního porodu bylo času méně. Tak uvidíme, jak to bude do budoucna,“ nechtěla předvídat.

„Máme společné známé, se kterými jsme do narození syna trávili spoustu času. Po porodu jsme se půl roku moc nevídaly, ale pak jsme spolu začaly běhat,“ dodala Adriana s tím, že spolu trávily volný čas a mají krásné rodinné pouto.

Sny se plní a zázraky dějí

První z holčiček, Kristýnka Antonická, se narodila šest minut před 16. hodinou s porodní váhou 3 670 gramů a délkou 53 centimetrů. „Když mi ji v rámci bondingu dali. První, co jsem viděla, byl synův nos (mají ho úplně stejný). A pak přišla veliká radost za zdravou krásnou holčičku. Vždy jsem si přála mít páreček,“ uvedla maminka Adriana s tím, že se jí tak vlastně splnil i sen.

O magickém dni 22. 2. 2022 se v kraji narodilo 26 miminek

Neuvěřitelná věc se tak stala realitou. „Je to zázrak, že holčičky se narodily pouhých čtrnáct minut od sebe,“ míní Sabina. Verunka přišla na svět jako druhá v 16:08 hodin, porodní váha jí ukázala 2480 gramů a metr naměřil 48 centimetrů. „Když mi ji přinesli a přiložili na hruď, byl to ten nejkrásnější pocit,“ komentovala prvorodička.

Další náhoda

Obě mají radost z toho, že je nečekané načasování přírody ještě více sblížilo. „Určitě bylo super, že jsme porodily ve stejný den. Ségra byla hned o dva pokoje vedle, takže jsem si mohla kdykoliv přijít pro radu. A shodou okolností jsem byla na pokoji číslo 14, kde ležela i ona se svým prvním děťátkem,“ dodala Sabina další milou náhodu.

Sestry se podle Adriany setkávaly dvakrát denně. „Chodila jsem za Sabinou pravidelně. Byla opravdu na stejném pokoji, jako já před třemi lety. Dělalo mi i radost, že se mě ptá na rady a požádala mě, zda bych jí malou Verunku i poprvé vykoupala,“ přiblížila první společné okamžiky.

Výběr jmen

Ta větší a vlasatá je Kristýnka (vpravo) a ta s menší s medvídkem je Verunka.Zdroj: Archiv rodinyPro Sabinu s přítelem byl výběr jména jednoduchý. „Nevymýšleli jsme ho extra dlouho. Ještě jsme přemýšleli nad Nikolkou a Natálkou. Ale jelikož se většině, a hlavně tatínkovi líbila nejvíce Verunka, tak to vyhrála,“ sdělila novopečená maminka.

Starší Adriana s manžel však při volbě druhého jména zažila horké chvilky. Při výběru pro syna to bylo podle ní daleko snazší. „Během prvního těhotenství jsem chtěla holku Miu, manžel Terezku. Než jsem se domluvili, řekli nám na ultrazvuku, že čekáme kluka,“ osvětlila.

Manžel tedy svolil k zápisu Mii do dokumentů, protože už si byl jistý. „Řekl, ať si ji do papírů klidně napíšu,“ podotkla Adriana.

Když očekávali příchod druhého potomka, dohodli se, že Mia zůstane a domluví se na klučičím jménu. „Manžel si byl jistý, že i druhé dítě bude chlapec,“ uvedla Adriana. Na ultrazvuku však zjistili, že čekají holku. Pak ji týden přemlouval, ať jméno pro holku přehodnotí, ona ale nechtěla ustoupit.

Nakonec to za rodiče vyřešil syn, který začal bříšku říkat Kristýnko podle své oblíbené pohádky Tut Tut autíčko Otík. „Říkal to tak často, že jsem si zvykla. Nakonec jsem byla ráda, že to bude mít hezký příběh a manžel byl zase šťastný, že to nebude Mia,“ prozradila, jak Kristýnka ke jménu přišla. Manžela nakonec i pochválila. „Manžel byl u obou porodů našich dětí a byl mi velkou oporou,“ řekla Adriana.

Covid, necovid, stále frčí česká jména

U porodu obou žen asistovala doktorka Tereza Kutová. „Mě porodila asistentka Anna Kohoutová, Sabinu doktorka Kutová,“ upřesnila Adriana Antonická.

Výhoda nebo komplikace

A budou narozeniny v jeden den fajn? To podle sester Adriany a Sabiny ukáže čas. „Zda pro nás bude stejný termín narozenin výhoda či komplikace se dozvíme až příští rok, podle toho, jak zvládneme první společnou oslavu,“ usmívaly se.

Dvojitou radost má i dědeček Roman Bureš. „Maličké jsou úžasné, bál jsem se, si je vzít do ruky, jak jsou drobné. I ta náhoda a dvojitý porod mi přijde neuvěřitelný. Na obě dcery jsem moc pyšný, jedna vede dokonce rodinný rodokmen. Těším se až uvidím vnučky společně vyrůstat,“ uzavřel.