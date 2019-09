Turbína se poprvé roztočila v roce 1959. „Stalo se tak po desítkách let předchozích úvah a plánů na využití energetického potenciálu horního toku Vltavy,“ říká mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. „A po sedmi letech náročných stavebních prací, na kterých se podílelo na 32 tisíc pracovníků.“

V pátek se k připomenutí výročí a k této významné události konalo v lipenské elektrárně slavnostní setkání. „Vodní dílo Lipno spolu s podzemní vodní elektrárnou jsou v dobré kondici,“ je spokojen generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala. „Rovněž oceňuji velmi dobrou spolupráci se skupinou ČEZ při využívání vodní energie, kterou vodní dílo Lipno poskytuje.“ Přehrada Lipno je výjimečná v tom, že se stavbaři rozhodli hydrocentrálu umístit hluboko pod jezero do skal.

A provrtat k ní dvě kolmé šachty, jimiž bude voda padat na lopatky dvou Francisových turbín a svou obrovskou silou jimi bude otáčet. „Přitom museli najít pro řeku, padající do nitra země, cestu, kudy by se dostala zase ven,“ vysvětluje Hugo Roldán. „Vybudovali tedy 3,6 kilometru dlouhý vodorovný tunel pod masivem hor, kterým je voda odváděna do vyrovnávací nádrže Lipno II ve Vyšším Brodě. Cesta byla hloubena z obou směrů, před půlnocí z 10. na 11. ledna 1956 se tuneláři téměř tři kilometry od Vyššího Brodu a 650 metrů od podzemního sálu setkali, a to s odchylkou pouze pět centimetrů!“

Zároveň s výstavbou lipenské hydroelektrárny bylo nutno na vhodném místě vybudovat menší přehradu zvanou Lipno II., v níž by se zachycovala voda vypouštěná z velké přehrady při provozu špičkové elektrárny. Nová elektrárna u vyrovnávací nádrže zahájila provoz na jaře 1957 a její roční výkon je 12 miliónů kWh.

Vodní nádrž Lipno

Vodní nádrž Lipno I tvoří největší vodní plochu v ČR o velikosti 4 870 ha.

Délka vzdutí je 42 km, největší šířka jezera je pět kilometrů a délka břehu 150 km.

Objem nádrže činí 309,5 milionu metrů krychlových.

Maximální hloubka je u hráze 25 m, průměrná hloubka je 6,5 metru.