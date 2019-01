Na Českokrumlovsku si počty návštěvníků pochvalují jak na Vítkově hrádku, tak v cisterciáckém klášteře Vyšší Brod

Zámek | Foto: Miroslav Pech

Český Krumlov – Hlavní návštěvnická sezóna na jihočeských památkách pod správou Národního památkového ústavu byla velmi úspěšná. Jak už Deník uvedl včera, v letošní hlavní návštěvnické sezóně navštívilo tyto jihočeské 1 023 494 platících návštěvníků.

Na zimu lákají k návštěvě nejen zajímavé adventní akce, ale především zimní prohlídkové trasy. Otevřeno zůstane na zámku Hluboká, v Hradním muzeu v Českém Krumlově a na hradech Rožmberk a Nové Hrady. Prohlídky ve vypsaných termínech nabídne i zámek v Třeboni.

Hradní muzeum v Českém Krumlově, které se nachází v prostorách nejstarší dochované části krumlovské rezidence takzvaného Hrádku, zahajuje už svoji čtvrtou zimní sezónu. Expozice Hradního muzea má, na rozdíl od standardních muzeí, charakter historické muzejní instalace 19. století. Interiéry jsou vybaveny historickými svítidly, zrestaurovanými kachlovými kamny a replikami starých muzejních vitrín. Součástí expozice je byt a kancelář ředitele schwarzenberského panství z 19. století, zbrojnice, mincovna, klenotnice s ojedinělými církevními památkami, kinematograf promítající schwarzenberské filmy či rozměrný model hradu zachycující jeho podobu v polovině 16. století. Příjemnou atmosféru dokresluje kavárna.

Pohled do soukromí šlechtické rodiny Buquoy přinese během zimních měsíců také hrad Rožmberk. V rámci zimní prohlídkové trasy nahlédnou návštěvníci do soukromí šlechtického rodu Buquoy. Kolem poloviny 19. století nechal Jiří Jan Jindřich Buquoy upravit pokoje ve druhém patře hradu k obytným účelům. Díky nedávné nákladné rekonstrukci jsou zpřístupněny jídelna, salon, herna a pracovna. Pokoje jsou během zimy temperovány. V případě příznivého počasí je součástí prohlídky i výstup na Anglickou věž. Část památek ale pod správu NPÚ nespadá:

Obstáli i cisterciáci ve Vyšším Brodě

Nebylo to pochopitelně stejné, jako za loňské Zemské výstavy, ale lepší, než předloni. Asi k takovým číslům v počtu návštěv míří cisterciáci ve Vyšším Brodě. „Přesné počty budeme vědět až koncem roku," sdělil včera převor Justin Berka. Mniši letos zpřístupnili vlastně takřka všechny expozice, které měli návštěvníci Zemské výstavy. K vidění byl tedy jak Závišův kříž, tak vzácné gotické malby madon nebo Ukřižování vyšebrodské. „V gotických sklepích je také stálá expozice o rožmberské hrobce," doplnil převor a připomněl, že v závěru sezóny se také klášterní Rožmberská brána dočkala znovuzrození své dávno zapomenuté velké fresky (na snímku).

Úspěch mají šermíři a akce pro děti

Hlavní návštěvní sezona již skončila také na hradě Dívčí kámen. Jak ji hodnotí provozovatelka hradu Zdeňka Tučková? „Letošní sezona dopadla dle mého názoru průměrně. Celkovou návštěvnost ještě spočítanou nemám, ale ze zkušenosti už to dokážu odhadnout." Začátek byl prý nad očekávání slušný a také měsíc červenec se vydařil. V srpnu a v září se však počasí zhoršilo. Hodně pršelo, což se na celkové návštěvnosti samozřejmě dost podepsalo. Jednoznačně největší úspěch mají podle Zdeňky Tučkové šermířská představení, kytarové duo Štěpán a Matěj Rakovi a akce pro děti, jako například Velikonoce pro děti a Vítání Babího léta, která jsou již tradiční a hojně navštěvovaná.

Vítkův hrádek oslaví 10 let

Návštěvnost mají nyní dva měsíce před koncem roku zhruba stejnou, jako vloni za celý rok. Přesná čísla ale budou na Vítkově hrádku vědět až po Silvestru. To budou totiž návštěvnost definitivně sčítat.

„Vzato objektivně, sezóna byla velmi dobrá. Dosud jsme měli určitě přes třicet tisíc návštěvníků," potvrdil včera Miroslav Kovačičín na občanské sdružení spravující Vítkův hrádek.

Hrádek bývá vnímám jako symbol vzájemnosti a tak není divu, že zhruba jedna třetina návštěvníků je z Německa a Rakouska. V nadcházejícím roce oslaví podle Miroslava Kovačičína sdružení deset let od zpřístupnění zříceniny návštěvníkům. Na hrádku chystají novinku. Letos sdružení získalo stavební povolení na vytvoření galerie, která bude ukazovat život na obou stranách česko-rakouské hranice, takže nyní shánějí finance. „Byli bychom moc rádi, kdyby se nám v nadcházejícím roce podařilo galerii postavit," dodal Miroslav Kovačičín.

Prohlídky hrádku ani teď nekončí a pokračují i mimo hlavní sezónu, od 16. září do 31. května o víkendech a ve svátek v časech od 10 do 16 hodin.