Drsná hudba, kouřové i světelné efekty, parta lidí v děsivých kostýmech, jedinečná vystoupení s dávkou humoru, to je hororový cirkus Ohana. Originální nápad a netradiční show podle manažera cirkusu Matěje Břešťáka letos zažívá zlomový rok. „Asi osm měsíců jsme nemohli vystupovat, a tak jsme připravili pro naše návštěvníky a věrné fanoušky celou řadu novinek. Změnila se celá crew, máme nové umělce, artisty z Venezuely, Ruska a Polska,“ prozradil.

Vylepšili program

Lockdown prožili v Ostravě, kde vymýšleli i nový program. „Hlavním trhákem letošní sezony je vězeň uzavřený v rotujícím kole. Jedná se o venezuelské vystoupení, které v Čechách nemá obdoby,“ upozornil Matěj Břešťák. Lidé se mohou těšit i na lehce erotické akrobatické duo. „Novinkou je také vystoupení v kruhu ve vzduchu a máme nově i živý doprovod v podobě rockového bubeníka. Díky němu dostal celý program úplně jiný nádech,“ zmínil mladík, který vystupuje v roli šíleného klauna.

Během programu na pódium přijede i auto. „Přímo na něm se uskuteční číslo hadího muže. To je takové hodně nečekané,“ naznačil s tím, že diváci podobné kousky oceňují nejvíce.

Na multifunkční stage však nechybí osvědčené výstupy jako vodní akrobatická show, hororová laboratoř, žonglérská skupina nebo ohňové vystoupení. „Jednotlivá čísla jsme se však snažili obměnit, vznikly tak nové choreografie, využíváme při nich ohňové i kouřové efekty a čtyři propadliště,“ přiblížil manažer cirkusu.

V Českých Budějovicích cirkus dočasně zakotvil na tři týdny. „Jsme tu delší dobu, protože letos nemůžeme do Tábora, kde už není prostor pro stavbu šapito,“ vysvětlil Břešťák, že tam zřejmě loni byli poprvé a naposledy.

Příští rok v novém

Letos se také hodlá celý tým pod vedením principála Roberta Mukenšnábela a Marcely Joové rozloučit se svým dočasným pracovištěm. „Jsme naposledy v tomto stanu, příští rok už budeme mít nový. Chceme tu úroveň zase posunout o další stupeň,“ prozradil společné plány.

Vznikla kniha

Volný čas během pandemie klaun v Matějově těle zužitkoval a využil ho k sepsání knihy. „Lidé si ji mohou koupit i tady během programu. Není to nic pro náročného čtenáře, když pracuješ pro cirkus, není nic nemožné. Je to příběh pro mé fanoušky, trochu z historie a zákulisí cirkusu, a hlavně z mého života,“ objasnil Matěj Břešťák.

Jejich turné bude v srpnu pokračovat po jižních Čechách až do Plzeňského kraje. „Chystáme se do Písku, Strakonic, potom následují Klatovy a Plzeň,“ uzavřel manažer Ohany.