Jihočeský kraj - Jihočeští silničáři už spotřebovali více posypu než za celou loňskou zimu. Od kraje dostali na zkvalitnění údržby 10 nových vozů za 42 milionů korun.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lenka Novotná

Více posypových materiálů než za celou minulou zimní sezónu spotřebovala Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (SÚS JčK) od loňského listopadu do začátku února. Může za to zejména letošní lednové počasí, kdy se střídaly noční mrazy s denními oblevami i intenzivní srážky.

S úpravou zhruba šesti tisíc kilometrů komunikací I., II. a III. tříd nyní silničářům pomáhá 10 nových vozů Tatra za téměř 42 milionů korun. Investici, coby zřizovatel SÚS JčK, hradil kraj. Potvrdil to krajský radní pro dopravu Jiří Švec.

Cílem nákupu nových aut je průběžná obnova vozového parku. „Průměrné stáří aut SÚS JčK činilo ještě před pěti lety více než 21 let, nyní se jej podařilo snížit na 15,5 roku. Naším cílem je dostat se na 12 let,“ upřesnil Švec s tím, že starší vozidla jsou více poruchová, špatně se na ně shánějí náhradní díly a při jejich výpadku je nutné operativně měnit údržbové trasy.

Podle ředitele SÚS JčK Jana Štíchy si silničáři od nových vozů slibují spolehlivý provoz, vyšší výkony, bezpečnost a zvýšení komfortu pro řidiče. „Jen pro zajímavost, náš nejstarší vůz v činné službě – Škoda 706 sjel z výrobní linky v roce 1972. Celkem pak náš vozový park čítá 264 nákladních aut, z nichž se 189 podílí na zimní údržbě. A dále 115 traktorů,“ sdělil.

Štícha zároveň upřesnil, že silničáři na jihu Čech spotřebovali od listopadu 2018 do začátku února 2019 již více než 74 tisíc tun soli a inertního posypu, přičemž za celou zimu 2017 až 2018 to bylo necelých 69 tisíc tun.

Podle krajského radního Jiřího Švece dostane SÚS JčK letos od kraje na pořízení nové techniky celkem 170 milionů korun. Vloni to bylo 100 milionů korun.



Radek Šíma