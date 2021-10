"Zítra, tedy v úterý 5. října v 17 hodin, bude zase otevřená silnice mezi Č. Budějovicemi a Včelnou! Povedlo se nám zkrátit uzavírku o dva dny!" uvedl v pondělí na svém facebookovém profilu jihočeský hejtman Martin Kuba.

Informoval také, že hned po otevření 5. října v 18 hodin po dopravní špičce se zaměstnanci Správy a údržby silnic vrhnou na kruhový objezd v Litvínovicích a dají ho do původního stavu.

"Všichni dopravci byli informováni, že od středy 6. října už tedy bude obnovena linka č. 7. Autobusy modré linky a MHD přejdou do běžného režimu tak jako před uzavírkou. Výlukové autobusy drážní dopravy budou využívat do 8. října zastávky náhradní autobové dopravy. A prosím vy ,co jste z Kameňáku, tak počítejte s tím, že teď na tři dny, 6-8. října, dojde k uzavření železničního přejezdu na Plavnické. To je ten, kde jsme domluvili, že ty práce proběhnou až po uzávěrce silnice na Včelnou. A takhle to stihnou ještě ve výluce," uvedl dále hejtman.