Skálu mají v práci lezci firmy Strix Chomutov, a.s., a provádějí její sanaci. Skalní útvar a jeho bloky jsou totiž natolik nestabilní, že odpadávaly jeho části na komunikaci pod ním a riziko skalního zřícení bylo velké. Kdo si udělal čas a chvíli práci lezců pozoroval, musel dát výsledkům průzkumu stavu skály za pravdu. Zdá se, že kusy kamene se pod nářadím lezců odlupují překvapivě snadno bez vynaložení větší námahy. Sanace skály měla podle původního plánu skončit v září, vypadá to ale, že dopravní omezení bude moci být odstraněno už na konci června.

Vymezený pracovní prostor na silnici pod skálou je už zkrácený o zhruba 100 metrů oproti původnímu rozsahu. Dopravní omezení, které směřuje provoz kyvadlově jen do jednoho jízdního pruhu, by mělo skončit do 30. června. Další práce už budou pokračovat za plného provozu, pouze s drobným omezením na okraji silnice či snížením rychlosti. Motoristé měli obavu z vytváření mohutných kolon vozů zejména o letní sezóně. Pokud se silnice uvolní do konce června, o letních prázdninách, kdy je silnice vytížena přepravou vodáků a turisty směřujícími na Lipno, by tedy už sanační práce neměly dopravu komplikovat.

„Řidičům, kteří využívají tuto trasu k jízdě na Lipno od Českých Budějovic, doporučujeme s ohledem na zdržení v místě stavby využít trasu po silnici I/39 přes Černou v Pošumaví, nebo lépe silnici E55 (I/3) do Dolního Dvořiště a dále do Vyššího Brodu,“ radí starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. Stejně tak při jízdě na Lipno ve směru od Prahy se lze vyhnout Českým Budějovicím i Českému Krumlovu jízdou po trase Netolice – Lhenice – Horní Planá.

V případě, že by se intenzita provozu v místě stavby stupňovala a tvořily se neúměrně dlouhé kolony, je Jihočeský kraj ve spolupráci s městem Český Krumlov připraven zajistit alternativní řešení a dočasné odklonění části dopravy mimo tuto silnici.

Po skončení sanace bude celý svah zajištěn vysokopevnostní ocelovou sítí a budou tam nainstalovány dynamické bariéry s ochrannými ploty. Celkové náklady na realizaci činí 34,8 milionu korun, z osmdesáti procent budou hrazeny z evropských peněz.