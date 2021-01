Na náměstí, které jinak vždy zcela zaplnili slavící lidé, aby si společně pod širým nebem přiťukli na příchod nového roku, bylo tentokráte, až na několik málo jedinců, prázdno. "Nějaké soukromé ohňostroje byly, ale lidé se drželi doma, respektovali nařízení," sdělil českokrumlovský strážník Karel Bohdal. "Žádný problém jsme neřešili, jenom jsme měli dva výjezdy k rušení nočního klidu na sídlišti."

Zdroj: Deník/ Zuzana Kyselová

Spokojeni s průběhem silvestrovské noci jsou rovněž vyšebrodští strážníci. "Nějaké ohňostroje lidé vystříleli ještě před 21. hodinou, nejspíše kvůli dětem," řekl vyšebrodský strážník Roman Kozel. "O půlnoci zazněly bohatší ohňostroje asi ze tří čtyř míst v zahradách u rodinných domů, pár lidí si zastřílelo na náměstí, ale jinak byl klid." I to však stačilo vyděsit jeho vlastního psa natolik, že utekl z domu a rodina ho pak celou noc hledala.

Klidno bylo i v Kaplici. "Ohňostroje nějaké byly," popsal vedoucí strážník Martin Griga. "Na náměstí byl klid a prázdno, obyvatelé vesměs vládní nařízení respektovali. My jsme ale měli dost práce s jinými případy. Dvakrát jsme odváželi jedince, co to přehnali s alkoholem, na záchytku a řešili i jiná oznámení."