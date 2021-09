Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 9,8 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Během cvičení Temelín ověří například fungování havarijního štábu elektrárny. Energetici prověří také komunikační kanály mezi elektrárnou, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a dalšími složkami, které by se podílely na řešení mimořádné události. Okolních obyvatel se cvičení nijak nedotkne. Pouze budou moci zaznamenat sirény, které ve čtvrtek ráno obsluha spustí v areálu elektrárny. Odpoledne se bude v okolí elektrárny pohybovat monitorovací skupina. Její členové budou sledovat radiační situaci a odebírat vzorky životního prostředí. Půjde o jedno vozidlo a pracovníci použijí běžný pracovní oděv, nikoli ochranné obleky.

Cesta do reaktorového sálu Jaderné elektrárny Temelín. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Čtvrté letošní cvičení proběhne ve čtvrtek v Jaderné elektrárně Temelín. Veřejnosti se nedotkne, v okolí elektrárny ale může být slyšet kolísavý tón sirén. Vedle toho mohou lidé zaregistrovat cvičný výjezd monitorovacího týmu. Energetici si procvičí řešení jedné z nejhorších možných havárií spojené s únikem radioaktivních látek do okolí.

