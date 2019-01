Větřní – Zastupitelé Větřní na prosincovém zasedání schválili rozpočet na letošní rok, příjmy budou něco přes 103 milionů korun, výdaje o šest milionů vyšší.

Do rekonstrukce ZŠ a MŠ Větřní z rozpočtu na rok 2019 půjde zhruba deset milionů korun. | Foto: ZŠ a MŠ Větřní

„Schodek pokryjeme zapojením rezerv z minulých let, které máme ušetřené na běžném účtu,“ říká starosta Antonín Krák. „Nesahali jsme do dlouhodobých rezerv ani jsme si nebrali žádné úvěry ani půjčky.“



Větřínští mají v plánu dokončit rozjeté akce, např. rekonstrukci domů U Kapliček. „Rádi bychom pokračovali i v pracích na hřbitově, chceme tam udělat nové cesty a uvažujeme také o vybudování parkoviště u hřbitova pro pozůstalé, zatím ve fázi projektové dokumentace,“ říká starosta.



Pokračovat ve Větřní bude i rekonstrukce městských bytů. „Máme jich přes osm set, někde ještě chybí zateplení a je třeba vyměnit okna,“ dodává Antonín Krák. „Spousta peněz, zhruba deset milionů korun, půjde do základní školy, např. na zasíťování všech tříd internetem. Finance půjdou i na údržba venkovních sportovních areálů a okolí školy, do odborných učeben fyziky a chemie, podle konkrétních požadavků školy. V mateřské škole budeme opravovat také propadlé chodníky.“

Kolem půl milionu dostanou větřínští sportovci, stejná částka půjde na kulturu. „Občané volají také po chodníku z Armabetonu k bazénu, tam se pustíme do přípravy projektové dokumentace, a rádi bychom projektově zahájili přípravu výstavby nových rodinných domů, máme v plánu zasíťovat pozemky bývalého golfového hřiště, a spustit chceme i přípravu kanalizace na Horánku,“ uzavírá starosta Větřní výhled na tento rok.