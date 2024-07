Krumlovští kajakáři plují po Seině do Paříže.

Zuzana Gabajová dnes 15:47

Z Krumlova do Paříže, z Vltavy na Seinu a ze Seidelovy zahrádky do centra olympijského dění. To je mise čtyřčlenné skupiny českokrumlovských kajakářů z SK Vltava vedená předsedou oddílu Tomášem Paloudou, tatínkem veleúspěšné rychlostní kanoistky Anežky „Áňy“ Paloudové, která na olympijskou závodní trať o délce 500 m vyrazí 7. srpna v 9.30.