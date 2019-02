Výukové hřiště Fox park je však v neděli a v pondělí z kapacitních důvodů uzavřeno. Využít ale můžete Bambini park s pojízdným kobercem. Na Lipně se lyžuje od 8.30 do 16 hodin a také večer od 18 do 21hodin.

"Na sjezdovkách rakouského Hochfichtu máme nejvíce sněhu za poslední roky, a přestože přes den se teploty pohybují lehce nad nulou, v noci mrzne“, říká Gerald Paschinger, ředitel skiareálu Hochficht.



Příští týden jsou v Horním Rakousku jarní prázdniny, avšak podle Paschingera se lyžaři nemusí bát, že by na sjezdovkách bylo těsněji než doposud. „Většina rodin z Horního Rakouska totiž odjíždí na celý týden lyžovat do jiných spolkových zemí, takže během jarních prázdnin u nás může paradoxně lyžovat více českých lyžařů, než domácích“, uvedl Paschinger. Otevřeny jsou všechny sjezdovky v délce 21 km a v provozu všechny lanovky a vleky každý den od 8:30 do 16:00.



Na Sternsteinu jsou otevřeny všechny sjezdovky v délce 5,1 k, na kterých leží 70 cm sněhu. Skiareál je v provozu od 8:30 do 16:15 h a pro běžkaře je upraveno 12 km stop – vstup je zdarma.



Na Frymburských loukách za fotbalovým hřištěm je pravidelně upravováno 15 km stop pro klasický styl i bruslení. Stav stop je stále velmi dobrý. Běžecké tratě jsou rovněž upravovány okolo Alpské vyhlídky, Černé v Pošumaví, Horní Plané, Nové Pece a Stožce.