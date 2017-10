Skiareál Lipno žije intenzivními přípravami na zimní sezónu

Lipno nad Vltavou – V pilné práci jsou pracovníci lipenského ski areálu. Připravují ho na zimní sezonu a spolu s tím chystají i novinky.

Generální oprava lanovky.Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Investice půjdou do desítek milionů korun. Bude prodloužená skicrossová trať, rozšířený snowpark nebo měřený slalom. „Momentálně probíhá generální oprava lanové dráhy Jezerní – Lipno Express,“ uvedl ředitel Ski areálu Lipno Petr Dušek. „Kromě každoroční rutinní údržby se letos repasuje převodovka a mění ložiska hlavních lanových kotoučů. A je nutné zkrátit lano, které se během let provozu vytahuje.“



Letošní investice do novinek přesáhnou 45 miliónů korun. Nadcházející sezóna se bude řídit heslem: Více zábavy na sněhu. "Lyžaři se dočkají 1200 metrů dlouhého skicrossu, který je postavený tak, aby si ho užily i děti," říká Petr Dušek. "Rozšíříme i snowpark pro začínající a pokročilé freestylisty. Novinkou je také měřený slalomový úsek, který otevřeme pro malé i velké lyžaře s duší závodníka.“



Investice se týkají i zasněžovacího systému, který čítá už šest desítek děl a dokáže připravit sjezdovky během prvních mrazů.



Zájemci o práci se mohou hlásit do kolektivu lyžařské školy, ale i na jiné pracovní pozice.