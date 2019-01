České Budějovice - V příštím týdnu ještě mohou lyžaři zamířit do skiareálu Lipno, a pokud to počasí umožní, bude fungovat také vlek na Kobyle v areálu Zadov.

Na jihu Čech se letos bude lyžovat až do Velikonoc. V příštím týdnu ještě mohou lyžaři zamířit do skiareálu Lipno, a pokud to počasí umožní, bude fungovat také vlek na Kobyle v areálu Zadov. Zájem lyžařů už ale opadl. O tomto víkendu se návštěvnost sjezdovek pohybovala ve stovkách.

Na sjezdovkách ve Skiareálu Lipno se během soboty a neděle vystřídalo něco přes 400 lyžařů. "Počasí nebylo pro lyžování moc dobré. Střídalo se slunce s mraky, občas zapršelo. Lidé se už také víc orientují na jarní aktivity," uvedl obchodní ředitel Martin Řezáč. Celkově má ale Lipno za sebou historicky nejlepší zimní sezonu, areál navštívilo přes 200.000 lyžařů.



Kvůli zajištění dobrých podmínek pro poslední lyžařský týden v neděli byla uzavřena nejprudší sjezdovka - Střecha. Sníh z tohoto svahu bude sloužit k zakrytí vydřených míst na zbývajících sjezdovkách. Kvůli udržení dobré kvality tratí končí i večerní lyžování. Na velikonoční prodloužený víkend je v lipenském skiareálu připraven program s koledníky a pletením pomlázek. Zároveň už bude o svátcích otevřena také půjčovna kol a in-line bruslí.



V lyžařském areálu Zadov je v provozu pouze vlek na Kobyle. I díky sobotním závodům se tam ještě víkendová návštěvnost pohybovala kolem několika stovek lidí, uvedl ředitel Milan Čertík. Provoz vleku v příštím týdnu bude záviset na vývoji počasí. Aktuální informace lze najít na www.lazadov.cz