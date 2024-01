/OBRAZEM/ Ještě před pár dny to na Lipně vypadalo s lyžováním všelijak. Kvůli silné oblevě, která přišla přes svátky, nebylo sněhu mimo sjezdovky ani památky a čtrvrtého ledna skiareál oznámil, že nechává otevřené jen dvě sjezdovky a jednu lanovku. Teď se situace otočila o 180 stupňů. Uhodily tvrdé mrazy a lipenský zasněžovací systém se mohl znovu naplno rozjet.

Lyžovačka ve skiareálu Lipno 9. ledna. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Na svah tak mohli vyrazit i „domácí“, školáci z lipenské malotřídky. „Zdejší základní škola, kde mají první až pátou třídu, sem chodí týden, na dvě hodiny dopoledne,“ vysvětlil přímo na svahu instruktor Pavel Krob, který právě s kolegou učil skupinku dětí jezdit na snowboardu. „Někteří na tom stojí dneska poprvé, jiní už jsou pokročilejší. Máme je tu napoprvé společně, protože je fajn, když ti, co to vůbec neumí, můžou sledovat ty, co už to zvládají.“

Podle týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu má mrznout i přes víkend, a tak bude sněhu na sjezdovkách, minimálně toho technického, dál přibývat. „Máme tu opravdu pohádkovou zimu a od středy tak můžeme otevřít i další část skiareálu,“ láká na čerstvou sněhovou nadílku návštěvníky tiskový mluvčí skiareálu Jiří Gruntorád. „Kromě sjezdovky Jezerní, Spojovací, otevíráme i Dámskou a spouštíme také lanovou dráhu Střecha.“

Do plného provozu se vrací i výukové hřiště Fox park, a ti, co nelyžují, si mohou zařádit na velkém bobovacím kopci u bobové dráhy. Aktuální informace najdou návštěvníci na webu lipno.info, sjezdovky jsou otevřené od 8 do 16 hodin.

