Přijde kuřák s rakovinou plic k doktorovi a ten mu říká: „Pojišťovna vám proplatí jen tu nejlevnější léčbu. Pokud chcete něco lepšího, zaplaťte si to z vlastní kapsy. Že se to v Česku neděje? Neděje.

Ilustrační foto | Foto: ČTK

Kouří tu dva a půl milionu lidí, stát to vyjde na plus minus sto miliard ročně. Kuřáci neplatí vyšší zdravotní pojištění, platí stejně tolik jako ti, co na své zdraví dbají. Léčba nádoru plic přitom stojí minimálně sedmdesát tisíc měsíčně na jednoho pacienta! A k tomu další stovky tisíc za operace a ozařování.