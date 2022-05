Kateřina Šídlová učí ve Vodňanech. Sama je matkou čtyř dětí ve věku od 9 do 15 let – tří kluků a jedné holčičky. „Skočice jsou moc malé na to, aby zde byly kroužky, tak děti na ně chodí ve Vodňanech. Například do ZUŠ a podobně. Některé skočické dětí jezdí i do Netolic,“ říká

Cenu starosty města obdržela Marcela Štveráková

To ale neznamená, že byl děti ve Skočicích neměly své spády. „Kluci se domluví a jdou třeba hrát fotbal nebo jdou na ryby,“ dodává učitelka.

Kromě toho se obec snaží pořádat vlastní akce pro děti – dětské dny, maškarní, loučení s prázdninami a podobně. „Víte, tahle činnost je založena na dobrovolnosti těch, kteří si najdou čas akce pořádat. Teď třeba budeme mít 5. června dětský den a zatím jsme na to jen tři. Ale věříme, že se ještě někdo přidá a pomůže,“ dodala Kateřina Šídlová.

Obec pro pořádání větších akcí spolupracuje s Regionální celní školou ve Skočicích a s Farmou Skočice. „Vždy nám vycházejí vstříc. Ať na dětský den nebo loučení s prázdninami,“ řekl starosta Jan Šídlo.

S angličtinou pomáhá ve Volyni Američanka Kelsey, přijela až z Minnessoty

Samostatnou kapitolou je možnost umístění do mateřské školy. Tu však Skočice historicky nikdy neměly. „Vždy naše děti jezdily do Drahonic. Jenže celkově je dětí více, nejen u nás. Takže rodiče musejí hledat jiné možnosti a vím, že tři volná místa jsou zatím v Cehnicích,“ dodal.

Mateřská škola Drahonice je jednotřídní a má kapacitu 28 dětí. Svoz do ní je zajištěn z devíti okolních obcí – Albrechtice, Kloub, Pohorovice, Křtětice, Račice, Krašlovice, Vitice, Lidmovice a Skočice. „Máme ve třídě děti jak ze Skočic, tak z Lidmovic. A není jich málo. Přesná čísla ale říkat nebudu,“ vyjádřila se ředitelka MŠ Jitka Tomanová. Podle ní je ale především nutné zajistit péči o děti z Drahonic. „To platí v každé školce a škole,“ dodala s tím, že i na příští rok má MŠ několik žádostí i z obou jmenovaných obcí.

Nabízí se tedy otázka, zda nenastal čas na to, aby Skočice a jiné podobné obce měly vlastní mateřskou školu. Podle starosty se ale Skočice touto alternativou vzhledem k náročnosti administrativy a přísnosti norem nezabývají a ani to nemají v plánu.

OBRAZEM: Senioři z Vodňan navštívili strakonické muzeum. Expozice se jim líbila