Jeden z nejlepších českých freestyle motokrosařů Petr Pilát a paralympijská atletka Anna Luxová vylosovali pro školy zapojené do projektu Sazka Olympijský víceboj zážitek v podobě Olympijských tréninků a Sportovních dnů Paralympijské výzvy na podzim 2020.

Sportovci také vylosovali výherce hlavních cen, kteří obdrží sportovní vybavení od společnosti Hervis v celkové hodnotě milion korun. Na jih Čech z této částky putuje 120 000 korun, a to konkrétně do Třeboně, Tábora a Horní Plané.

„Jsem rád, že jsem se mohl na losování podílet. Je vždycky fajn, když můžete někomu udělat radost. Snad se i na nějaké školy osobně dostanu a zažiju s dětmi super den,“ řekl motokrosař Petr Pilát.

Mezi školami z celé republiky, na které se při losování usmálo štěstí, je i Základní škola Horní Planá, která získá sportovní vybavení v hodnotě 20 tisíc korun.

S nadšením tuto informaci přijala učitelka tělocviku Hana Bürgerová, která je ve škole garantem projektu Sazka Olympijský víceboj.

„Je to pro nás milé překvapení a máme z toho pochopitelně velkou radost. A určitě to ocení i děti. O tom, co za tuto částku pořídíme, musíme ještě popřemýšlet, abychom sportovní vybavení při výuce co nejvíce využili,“ podotkla.

Do Sazka Olympijský víceboje se v hornoplánské škole zapojili prakticky od startu projektu, kterému se v hodinách tělesné výchovy prioritně věnují všichni žáci od prvního až po devátý ročník.

„Nastavili jsme si výuku tělocviku tak, že plníme disciplíny během celého školního roku a postupně se výkony snažíme vylepšovat,“ zdůraznila Hana Bürgerová.

Zdroj: Deník / Zdeněk Prager

Sazka Olympijský víceboj je společný projekt Českého olympijského výboru a Sazky. Jeho cílem je ukázat dětem sport jako přirozenou součást zdravého životního stylu. Školy si mohou vybrat, zda budou s žáky plnit disciplíny Olympijského diplomu vhodné pro 1. stupeň ZŠ a pomohou jim tak vybrat sport, pro který mají přirozený talent, nebo se zapojí do Odznaku všestrannosti, jehož disciplíny rozvíjejí sportovní všestrannost. Každý rok se zapojí přes 150 000 žáků z celé ČR.

Hlavní ceny – sportovní vybavení od Hervisu

60 000 Kč

ZŠ Třeboň, Na Sadech, okr. J. Hradec

ZŠ Sokolov, Běžecká

4. ZŠ Plzeň, Kralovická

ZŠ Hostinné, okr. Trutnov

ZŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského

40 000 Kč

ZŠ Tábor, Zborovská

ZŠ Ústí nad Labem, Hluboká

ZŠ Votice, Pražská, okr. Benešov

ZŠ Bohosudov, okr. Teplice

ZŠ Čerčany, okres Benešov

ZŠ Choceň, okr. Ústí n/O

ZŠ Měřín, okr. Žďár n/S

ZŠ Radnice, okr. Rokycany

ZŠ Roudnice n/L, K. Jeřábka, okr. Litoměřice

ZŠ Vratimov, okr. F.-Místek

20 000 Kč

ZŠ Brno, Herčíkova

ZŠ Kuřim, Jungmannova, okr. Brno-v.

ZŠ Třebíč - Horka-Domky, Václavské n.

ZŠ Vrdy, okr. K. Hora

ZŠ Doudleby nad Orlicí, okr. Rychnov n/Kn

ZŠ Horní Planá, Jiráskova, okr. Č. Krum.

ZŠ Mutěnice, okr. Hodonín

ZŠ Polička, Na Lukách, okr. Svitavy

ZŠ TGM Poděbrady, Školní, okr. Nymburk

ZŠ V.Hejny Červený Kostelec, okr. Náchod

10 000 Kč

Masarykova ZŠ Lubenec, okr. Louny

ZŠ Bukovany, okr. Hodonín

ZŠ Holetín, okr. Chrudim

ZŠ Horní Moštěnice, okr. Přerov

ZŠ Ledčice, okr. Mělník

ZŠ Opatov, okr. Svitavy

ZŠ Oskol Kroměříž, Mánesova

ZŠ Pavlínov, okr. Žďár n/S

ZŠ TGM Podbořany, Husova, okr. Louny

ZŠ Vlkoš, okr. Hodonín