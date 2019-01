Kaplice – Putovní výstava Zmizelí sousedé našla svoji zastávku na kaplickém gymnáziu.

Návštěvníky výstavy provedou průvodci z kvarty. Na snímku Alice Volfová (vlevo) a Vendula Haplová. | Foto: DENÍK/Tereza Filipová

Osud kaplických Židů, kteří zmizeli za 2. světové války, zmapují žáci místního gymnázia. Zaměří se hlavně na děti, které byly v době druhého celosvětového konfliktu ve stejném věku, jako jsou nyní oni.



Poznají tak hrůzy nacistického Německa, nad nimiž dodnes zůstává rozum stát. Pro mnohé školáky je holocaust pouhou frází, jednou z mnoha kapitol v dějinách lidstva. Tomu chce kaplické gymnázium zamezit. „Informacím o druhé světové válce se člověk neubrání. Jsou všude na internetu, v novinách či v televizi. Přesto jsem byla šokována,“ uvedla včera žákyně kvarty Alice Volfová, která se na projektu podílí. „Hodně mě překvapilo chování v koncentračních táborech. Zjistila jsem třeba, že když měl přijet na kontrolu Červený kříž, tak tam Němci narychlo vybudovali hřiště či umývárny. Jsem ráda, že blíže poznávám látku, ke které jsem nikdy nijak výrazný vztah neměla.“



Včera odstartovala v budově gymnázia putovní výstava Zmizelí sousedé, kterou organizuje Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s občanským sdružením Zapomenutí. Právě výstava je pomyslným katalyzátorem celého snažení Kaplických. Výsledek jejich pátrání po místních židovských obětech holocaustu zpracují na panel, který k výstavě později přidají. O osudech kaplických Židů se tak dozvědí lidé po celé republice, ale také v zahraničí. Podle učitele a koordinátora výstavy Jaroslava Krále má ale celé snažení ještě větší dopad.



„Podobnou tématiku tady v regionu nikdy nikdo nezpracoval. Je tedy nutné si uvědomit, že zmapování Židů na Kaplicku bude mít historickou hodnotu. A to minimálně pro regionální účely,“ věří Král. Zároveň ale uznává, že pátrání nebude v žádném případě jednoduché.



„Nejlepší cestou je, když má někdo pamětníka v rodině. Mohl by nás navést na stopu, kdy třeba znal nějakého Žida, který zemřel v koncentračním táboře,“ řekl Král. „Pokud tady taková možnost nebude, budeme muset pátrat složitěji. Zjistíme, v jakých vesnicích či případně přímo v Kaplici Židé žili. Přes Židovské muzeum v Praze a Památník Terezín pak dojdeme k tomu, v jakém koncentračním táboře zemřeli.“



Výstava Zmizelí sousedé, která zahrnuje 19 panelů rozmístěných po budově školy, v Kaplici zůstane do 2. prosince. Ačkoliv je v první řadě zaměřená hlavně na školáky, navštívit ji mohou i všichni zájemci z řad veřejnosti. Dokonce budou mít prohlídku také s výkladem.

„Výstavou provází žáci kvarty. Každý si mohl vybrat jeden z panelů, do jehož příběhů se ponořil,“ nastínil Král.



Alice Volfová si například vybrala panel města Šumperk. „Měli tam vyhlášku, že všichni Židé musí odevzdat vlněné kabáty a veškeré bundy. Prakticky jim nic nezbylo. Musela jim být neskutečná zima. To mě zaujalo. Je to smutné,“ zmínila mladá studentka.



Otázkou je, jestli výstava, kolem které žáci školy celý den prochází, mezi nimi vyvolá hlubší zájem. „Věřím, že se několik lidí, které výstava zaujme, najde. Jsou to silné příběhy,“ zmínila Vendula Haplová z kvarty. „Určitě se ale najdou i tací, kterým je to lhostejné. Je ale možné, že nakonec změní názor. Proto je výstava důležitá,“ dodala Volfová.