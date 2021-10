Až se 1. listopadu vrátí školáci do lavic po podzimních prázdninách, bude na Českobudějovicku a Prachaticku na většinu dětí čekat nové plošné testování na koronavir. Vyhnou se mu jen očkované děti nebo ty, které v poslední době prodělaly onemocnění covid-19. O testování, jež se uskuteční ve dvou kolech 1. a 8. listopadu na základních a středních školách i konzervatořích, rozhodla v pondělí vláda.

Českobudějovicko a Prachaticko patří mezi osm okresů, které v republice na základě špatné epidemiologické situace vláda vybrala. Podle Kvetoslavy Kotrbové, ředitelky Krajské hygienické stanice České Budějovice, bylo v pondělí na Českobudějovicku 1483 aktivních případů a na Prachaticku 283.

V Základní škole Národní v Prachaticích včera už čekali na distribuci testů. Ředitelka školy Hana Bolková ocenila, že město jako zřizovatel slíbilo, že zajistí dovezení testů z Českých Budějovic z Národního pedagogického institutu, odkud se rozesílá zdravotnický materiál zakoupený státem. "Institut distribuci zajišťoval už v září," zmínila Hana Bolková a dodala, že jde o certifikované testy, kdy se vzorek nabírá z nosní sliznice. V prachatické základce by se mělo nové hygienické opatření týkat drtivé většiny dětí. Celkem usedá v lavicích na 430 žáků a jen 39 z nich je očkovaných. Je to ovšem ovlivněné i tím, že očkovat se mohly jen děti nad 12 let.

"Vidím jako docela užitečnou věc, že se bude testovat," řekla včera Deníku Hana Bolková k novému opatření a připojila, že nyní mají dvě třídy v karanténě. Ale až od pondělí. Do pátku byla situace ve škole dobrá, proto ani nevyhlašovali ředitelské volno. Teď čekají nejen na testy, ale také na přesnější informace, jak to bude například s neočkovanými učiteli. Momentálně pro ně mají připravené certifikované nanoroušky, které plní stejnou funkci jako respirátory, ale jsou příjemnější. Zatím se ale třeba přesně nevědělo, s jakou frekvencí se má prověřování na koronavir u učitelů dělat.

Podle Hany Bolkové je dobře, že se počátkem listopadu plánují dva testy u neočkovaných dětí. Nebude to ani velká časová zátěž. Kdyby se ale měly děti testovat třeba každý den, to by ředitelka školy už považovala za problematické. V prachatické základce, pokud by rodiče měli zájem, tak mohou sami zajistit pro děti testy ze slin, aby nemusely odebírat vzorek z nosní sliznice.

Většinu dětí čekají testy také na českobudějovické ZŠ O. Nedbala, která má 811 žáků. Podle Pavla Činátla, zástupce ředitele pro 1. stupeň, by testovací sady měla škola dostat dnes. Systém bude stejný jako při minulých zkouškách na koronavir. První vyučovací hodinu. Nabrání vzorků a vyhodnocení by mělo trvat přibližně 20 minut v jedné třídě. "I prvňáčci s tím mají zkušenost," zmínil Pavel Činátl. Ve škole byla před prázdninami čtvrtina tříd z celkem 36 v karanténě. "Karanténa určitě bude dobíhat i v prvním listopadovém týdnu. Poslední karanténu jsme vyhlásili v pondělí," popsal Pavel Činátl situaci ve škole z hlediska koronaviru.

Na obou oslovených školách konstatovali, že jsou připraveni na ohlášená opatření, ale vzhledem k tomu, jak rychle se mění počty nakažených a další ukazatele, tak upozornili, že je také možné, že budou v příštích dnech nařízeny i jiné kroky.

Řada škol v jižních Čechách už tento týden vyhlásila ředitelské volno, aby děti byly více doma, než jen o podzimních prázdninách a narušilo se tak šíření koronaviru ve třídách. Například v Českých Budějovicích to bylo 14 ze 16 základek zřizovaných městem, na základě doporučení hygieniků a magistrátu. "Znamená to dohromady devět dní, kdy děti nepůjdou do školy, což by se mohlo výrazně a kladně promítnout do současné epidemické situace, která není dobrá,“ uvedl náměstek primátora Viktor Vojtko.

Podle Kvetoslavy Kotrbové, ředitelky Krajské hygienické stanice České Budějovice, vláda vyhlásila nová opatření na základě návrhu hygieniků. Kvetoslava Kotrbová dodává, že je to proto, že ministerstvo školství zajišťuje následně testy pro školy i financování. "Když se přestalo testovat ve školách, čísla vyšplhala nahoru," upozorňuje Kvetoslava Kotrbová s tím, že dříve byl ve třídách jeden nebo dva nakažení, teď je jich třeba pět ve třídě podle čísel, jež jsou nahlašována hygienikům. Už delší volno podle Kvetoslavy Kotrbové přispěje k tomu, že se přeruší skryté šíření viru mezi dětmi.

Testování se na jihu Čech týká okresů České Budějovice a Prachatice, protože je zde nejvíce nakažených a tedy největší riziko přenosu infekce. V celé republice je to osm okresů nebo částí velkých moravských měst (například Ostrava - město).

Rozhodnutí vlády se týká základních a středních škol a konzervatoří.

„Sledujeme výrazný skok v počtu nakažených. Na základě dohody s ministrem školství a odborníků cílíme na všechna ohniska nákazy, mezi které patří i školy. Testovat se nebudou muset očkované děti nebo ty, které prodělaly onemocnění COVID-19,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že děti mohou doložit také negativní výsledek antigenního nebo PCR testu provedeného nejdéle 24 hodin / 72 hodin před u poskytovatele zdravotních služeb.

Žáci, kteří se odmítnou testovat, budou mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest (od 15 let respirátor), a to po celou dobu v budově školy nebo ve venkovním prostředí, pokud není možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků. Cvičit pak budou moci pouze ve venkovních prostorech, přičemž nesmějí použít sprchy, dále nesmí zpívat, pokud nemohou udržet 2 m odstup, musí používat vyčleněné hygienické zařízení a při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru. Výjimkou jsou pak děti s psychickou poruchou nebo vážným zdravotním problémem.

Zaměstnanci školy nebo školní jídelny mohou pobývat na pracovišti pouze za předpokladu, že v termínech od 1. a od 8. listopadu doloží OTN nebo na místě podstoupí antigenní samotest s negativním výsledkem. V opačném případě musí nosit respirátor bez ohledu na vzdálenost od ostatních.

Vláda dnes také stanovila postup pro situaci, kdy je žák nebo zaměstnanec ve škole pozitivně testován. Škola v takovém případě kontaktuje zákonného zástupce, vydá žákovi potvrzení, žák opustí školu a jde na konfirmační test. Totéž platí pro ve škole pozitivně testovaného zaměstnance. Škola má také povinnost zaslat seznam pozitivně testovaných žáků Krajské hygienické stanici a dále seznam těch, kteří s pozitivními byli v kontaktu.

Povinnost prokazovat se OTN mají i vysokoškolští studenti za účelem poskytnutí ubytování v ubytovacích zařízeních vysokých škol. Mohou však také na místě podstoupit preventivní antigenní test, a to každých 7 dnů. V případě očkování / prodělání nemoci se prokazují jen před zahájením ubytování.

Vláda také projednala úpravy mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest. Výjimka z povinnosti používání respirátorů při poskytování vzdělávání se bude nadále týkat pouze pedagogických pracovníků nebo akademických pracovníků, kteří byli očkováni proti onemocnění COVID-19.