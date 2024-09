Bylo pondělí krátce po deváté, venku ani noha, jen kolem Gymnázia Česká v Českých Budějovicích se to hemžilo lidmi. Skupinka místních učitelů a studentů se rozhodla, že svou školu vodě jen tak zadarmo nedá a pustila se do budování zátarasu z pytlů s pískem.

„Udělal jsem výzvu přes naše školní sítě a pak už to jelo svým životem. Každý někoho zná, a tak se začalo hned obvolávat. Zapojili se naši bývalí studenti, dobrovolní hasiči, pomohla nám paní primátorka a první náměstek pan Maroš. Nějak to tady koordinujeme a snažíme se postavit ještě pevnější hráz,“ komentoval dopoledne situaci ředitel gymnázia Antonín Sekyrka.

Studenti a učitelé z Gymnázia Česká stavěli v pondělí 16. září protipovodňovou hráz. | Video: Deník/Klára Skálová

Někteří zaměstnanci školy mají totiž pořád v živé paměti povodně z roku roku 2002. „Tehdy se nám ta vlna provalila přes svah do šaten a tam to protékala dlaždicemi, které tam byly. My bychom chtěli tuhle krásnou budovu uchovat v podobě, jaké je,“ uvedl ředitel školy, která je v bezprostřední blízkosti řeky Malše.

Z toho důvodu zůstali studenti v pondělí doma. Zítra, tedy v úterý, je dle slov ředitele čeká buďto online výuka, nebo jiný náhradní program.

Podle meteorologů by se mělo těžiště srážek přesunou dnes na jih a jihozápad území, zejména na Šumavu a do Novohradských hor, kde by mělo lokálně napršet 50 až 70 mm, zítra až kolem 80 mm. Dobrou zprávou ale je, že zítřkem by měla tato výrazná srážková epizoda končit.

Řeka Malše je zatím stále na 3. stupni SPA. Momentálně jí protéká 250 kubíků za sekundu. Vzhledem k předpovědi počasí se ale očekává, že by se její hladina mohla opět zvedat. V Českých Budějovicích nebo v Roudném, kudy řeka protéká, by k tomu však dojít nemělo, a to díky regulaci odtoku římovské nádrže. Tudy aktuálně protéká 150 kubíků za sekundu. Řeka Vltava je v současné době na 1. SPA, protéká jí 340 kubíků za sekundu.

Před desátou hodinou dopoledne kontroloval v pondělí situaci na Vltavě u Dlouhého mostu náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Jiří Chmel. Náměstek pro IZS a operační řízení monitoruje dění několikrát denně. „Dělám kolečko, jak funguje operační středisko a jdu se podívat tady na řeku a obvolávám v okrese České Budějovice stanice HZS. Dozjišťuji si aktuální informace. Mám radost, že Vltava pod Dlouhým mostem o něco klesla,“ komentoval Jiří Chmel hladinu o něco nižší oproti noci.

Jak uvedl tiskový mluvčí města České Budějovice Petr Lamač, situace v krajské městě je stabilizovaná. „Všechna kritická místa poblíž vodních toků jsou monitorována dvacet čtyři hodin denně. Lokality, které jsou při zvýšení hladiny zaplavovány jako první, jsou nadále bez problémů,“ řekl s tím, že bariéry, které chrání město, zůstávají na svém místě. Týká se to i Sokolského ostrova, plovárna tak zůstává stále uzavřena.

Stále je možné nechat auto bezplatně zaparkované v Parkovacím domě Stromovka, a to do zítřejších 20 hodin. Do té doby je také možné bez postihu stát na modrých parkovacích zónách. Od úterního rána začne demontáž protipovodňových bariér na silnicích a cyklostezkách, které brání běžnému provozu. Ty, které provozu nepřekážejí, budou demontovány později.