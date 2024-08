Pro předplatitele

Hana Svítilová dnes 05:14

Stavebními dělníky a stroji se to o prázdninách hemží v řadě jihočeských škol, v dalších finišují plány na modernizaci a brzy se do ní i pustí. Středoškoláci i žáci základních uměleckých škol se mohou brzy těšit na nové prostory i špičkové vybavení nejen učeben. Mnohde to možná po návratu do lavic ani nepoznají. Podívejte se, kde se staví.