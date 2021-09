V normální průběh nového školního roku z celého srdce doufají pedagogové i rodiče. Při jeho dnešním zahájení ale rodiče uvnitř školních budov roušky neminuly a stejně tak si žáci opět musí zvyknout na pravidelné testování.

Žáčci 1.C, které prvními kroky ve škole provází učitelka Milena Jakešová, při uklízení učebnic do nových tašek. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Do Základní školy Fantova v Kaplici se 1. září vstupovalo třemi vchody. Hlavní vchod byl určen pro prvňáčky tří tříd, bočním vchodem do pavilonu ze zahrady přicházeli do školy žáci druhých až pátých tříd a vchodem ze zahrady mířili do druhého pavilonu starší žáci druhého stupně. A tak to zůstane po celý školní rok. „Snažíme se tak omezit bližší kontakty,“ sdělila ředitelka školy Jana Drdáková. „A aby se uvnitř nemíchali rodiče s dětmi. I po rodičích prvňáčků budeme chtít, aby nevstupovali do školy.“