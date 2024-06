Pro výlet si jezdci stanovili s ne úplně nejsilnější kubaturou překvapivě vysokou laťku. „Jedeme na vyjížďku do Rakouska. Na Grossglockner,“ uvedl jeden z jezdců na dotaz, jaký je cíl cesty. Zmíněná komunikace vede totiž až do výšky přes 2500 m. n. m. Samotný Grossglockner, nejvyšší hora Rakouska se tyčí až do výše 3798 m. n. m. „Bude to až do víkendu,“ doplnil dočasný tiskový mluvčí party motoristických výletníků.