Proč jsi zrovna v době, kdy hospody a restaurace doplácejí na opatření proti covidu, šel do takového rizika?

Nějaké riziko se najde vždycky. Tak to v našem oboru prostě je. Ale kdybys podle toho podnikal, nikdy bys nic nedokázal.

Tahle hospoda má obrovský potenciál a já ho chci využít. Chci, aby sem chodili místní chlapi na pivo a bylo jim tady dobře. Aby sem jezdili lidé celý rok a dívali se, kde se filmy Slunce, seno… točily. Nechci, aby se tady návštěvníci hromadili jen v sezoně a v zimě bylo zavřeno. Proto jsem tuhle hospodu koupil hlavně pro moji dceru Elišku, která dokončuje hotelovku. Ona má už jiný pohled na věc, jiné nápady. A když k tomu připočteš, že jsem věčný optimista, tak věřím, že se nám všechno podaří.

Kdy jsi se rozhodl, že hospodu U Javoru koupíš?

Myslel jsem na to pokaždé, když jsem jel kolem. To se mi vždy tak trošku zastavilo srdíčko a říkal jsem si: Tu bych jednou chtěl. Trvalo to celé ty roky, co byla na prodej. Loni se mi podařilo sehnat potřebné prostředky a šli jsme do toho.

Režisérem filmů Slunce, seno… je místní rodák Zdeněk Troška. Co on říkal na to, že má „jeho“ hospoda nového majitele?

Se Zdeňkem se známe strašně moc let. Byl tady za mnou, měl z toho velkou radost a slíbil mi maximální podporu a pomoc. Zdeněk je člověk s obrovským srdcem na dlani.

Hospoda U Javoru je známá také pořádáním Country Festu. Třetí víkend v srpnu tady kapely hrají country muziku a tak trochu neoficiálně pokračují v jiné verzi známé Stodoly Michala Tučného. Určitě bude muzikanty i návštěvníky zajímat, zda v této tradici budeš pokračovat.

Určitě budu. Michal tady žil, by tady šťastný a tahle muzika k Hošticím i hospodě patří. Kousek odtud jsem právě na Jedraži několik let pořádal festival Poslední kovboj. Postupem let se z malého festivalu stala opravdu přehlídka nejlepších muzikantů. Vedle místních kapel tam hráli Nedvědi, Petr Kocman, Schovanky tam slavily 40 let trvání. Bylo to super, ale nebyly to Hoštice, kde stále existuje duch Michala Tučného. Takže ano, country zde bude pokračovat a mělo by se jmenovat Country Fest Poslední kovboj. A protože jsi se svou kapelou hrál i na Jedraži, doufám, že přijedete i sem. Vím, že jste tady už dvakrát hráli.

Děkujeme, rádi přijedeme. Zmínil jsi Jedraž, ze které se stalo vyhledávané místo pro svatby. Plánuješ podobný osud i pro Hoštice?

V žádném případě. Stejně, jako je Jedraž místo pro svatby, bude U Javoru hospoda pro dobré jídlo, dobré pivo, posezení, výlety a zájezdy. Nechci hoštickou hospodu změnit. Chci ji jen posunout o kousek dál a zase ji vrátit všem příznivcům filmů o Hošticích. Nechceme, aby sem lidé jezdili jen po odvysílání komedií v televizi, ale pořád.

Jak jsem už řekl, tohle místo má díky Zdeňkovi a Michalovi obrovský potenciál, je zde přímo cítit atmosféra celé historie. Bylo by hloupé a necitlivé to měnit.

